“Joyride” eindigt al na enkele meters op tramsporen in De Haan: veertiger moet drank- en drugsprobleem aanpakken

Een 44-jarige man uit De Haan heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor autodiefstal. G.D. moet onder meer zijn drank- en drugsprobleem aanpakken.

In de nacht van 12 op 13 september stal G.D. in een café in De Haan een handtas. Hij verliet de zaak via de achterzijde, haalde de autosleutels uit de tas en ging er vandoor met een Audi A5. Ver raakte de man evenwel niet want hij reed zich even verderop vast op de tramsporen, waarop hij zelf de politie verwittigde. Zijn voertuig moest getakeld worden. G.D. had naast alcohol ook cannabis in het bloed. Naar eigen zeggen ging het om stoerdoenerij.

De procureur wees op het flink gevulde strafregister van G.D., die volgens de verdediging enkel een kleine joyride wou maken met de auto. “De eigenares had over haar wagen verteld in het café”, verduidelijkte advocate Mieke Byttebier. “Iedereen had zwaar gedronken en mijn cliënt liet zich wat opstoken. Dit is te belachelijk voor woorden natuurlijk. Een grote stommiteit, maar mijn cliënt wil de eventuele schade vergoeden.”

G.D. kreeg in juni 2022 in een ander dossier een jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. “Maar op het moment van de feiten waren de voorwaarden nog altijd niet opgestart”, foeterde meester Byttebier. “Mijn cliënt heeft uiteindelijk zestien maanden moeten wachten op een eerste gesprek met zijn justitieassistent.”

De procureur vroeg vijftien maanden effectieve celstraf, maar meester Byttebier drong met succes opnieuw aan op voorwaarden. Haar cliënt moet onder meer zijn drank- en drugsprobleem aanpakken. Voor het ongeval zal G.D. zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. (AFr)