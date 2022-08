Jongeren uit vakantiewoning breken strandcabines open

In Sint-Idesbald nabij Koksijde konden dinsdagnacht verschillende jongeren betrapt worden op diefstal uit strandcabines.

De politie kreeg rond 2 uur melding van de feiten op het strand. Iemand had opgemerkt hoe diverse jongeren strandcabines aan het openbreken waren en daar spullen uit stalen. De politie ging naar de Klaprozenstraat ter plaatse maar toen waren de jongeren al gevlucht.

Zoekactie

Een zoekactie in de buurt leverde wel op want de jongeren werden aangetroffen in een vakantiewoning in de buurt. Op de weg tussen de strandcabines en hun vakantieverblijf konden al diverse voorwerpen uit de cabines teruggevonden worden. Het is echter niet duidelijk of er nog meer spullen gestolen werden. De politie identificeerde alle jongeren en stelde een pv op. (JH)