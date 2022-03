Jongeren breken binnen in broodjeszaak, eten buit op voor de deur en brengen mayonaise terug met excuses: “Daar brak mijn moederhart van”

Cindy kan niet begrijpen dat drie jongeren zondagochtend het lef hadden om in te breken in haar broodjeszaak en daarna een deel van de buit op te eten voor de deur op de Markt van Langemark.

Zeker een van de verdachten toont berouw door een aantal broden op te ruimen en sauzen terug te brengen met een anoniem briefje. “Toch hou ik er een eng gevoel aan over”, aldus Cindy, die haar camerabeelden nu overhandigt aan de politie. “De kans is groot dat ik hen ken.”

Op de Markt van Langemark gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag een bizarre inbraak. Verschillende personen forceerden een zijdeur van broodjeszaak Limento. Ze namen geen geld mee, maar broodjes, beleg, sauzen, een rekenmachine en een twintigtal bierblikjes.

Uitbaatster Cindy Hoorelbeke (47) uit Houthulst is verontwaardigd. “In het bijna twintigjarig bestaan van mijn broodjeszaak ervaarde ik nooit problemen of incidenten”, vertel ze. “Integendeel, ik heb een goede relatie met mijn klanten en in zo’n dorp kent iedereen elkaar. Net dat maakt deze bizarre inbraak zo erg, want de kans is groot dat ik de daders en hun familie ken.”

Cindy vond resten van de buit terug bij de voordeur van de zaak en rond een bankje op de Markt. “Pistolets, preparé en krab- en zalmsalade… Allemaal op de meest zichtbare plaats van het dorp. Een bovenbuur had rond vijf uur lawaai gehoord en zag jonge gasten zitten op de bank onder de luifel van de Markt, maar wist niet dat ze in de zaak waren geweest.”

Zeker een van de inbrekers toonde achteraf berouw. “Maandagochtend stond er een zak voor de deur met sauzen en potten, die meegenomen waren, waaronder een emmer mayonaise van tien liter groot.”

Erop lag een anoniem briefje met de tekst ‘sorry voor de overlast, ik besef dat het fout is, de potten hebben heel de dag in de frigo gestaan’. “Ik heb die potten toch weggegooid, samen met wat er nog in mijn koeltoog stond, want ik mag geen enkel risico nemen met het oog op de hygiëne en gezondheid van mijn klanten”, aldus Cindy. “Ik moest alles opnieuw bestellen en de deur laten herstellen. De totale kost loopt stilaan op tot 1.500 euro. En dan is er nog de morele schade.”

Ook al op zondagochtend, meteen na de feiten, waren er tekenen van schuldbesef. “Nadat ik de schade kwam vaststellen waren de broden plots opgekuist voor de deur”, zegt Cindy. “En dan dat briefje met excuses… daar brak mijn moederhart van. Ik heb drie kinderen en was vroeger ook jong. Iedereen doet wel eens iets, waar je dan spijt van hebt. Wellicht hadden ze te veel gedronken en zagen ze eerst de bierlikjes in mijn verlichte koelkast. Toch hou ik er een eng gevoel aan over. Inbreken, vanalles rondgooien, zonder vrees eten en drinken voor de deur… er is een grens overschreden in dit rustig dorp. Dat verwacht je hier niet. Op onze camerabeelden, die we maandagnamiddag lieten bekijken, zijn duidelijk drie jongeren te zien. Alles wordt nu overgemaakt aan de politie.” (TP)