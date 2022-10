Jongen (14) slachtoffer van diefstal met geweld op Brugse Vesten: daders sleuren tiener van fiets en schoppen hem in de ribben

Een 14-jarige jongen is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een diefstal met geweld in Brugge. De tiener reed met zijn fiets langs de Vesten, toen hij tussen de Kruispoort en Dampoort van zijn fiets werd gesleurd. De daders gingen aan de haal met de fiets, een headset en rugzak. “Het onderzoek loopt”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

De Vesten in Brugge zijn normaal het decor voor romantische wandelingen of looppartijen voor sportievelingen, maar zaterdagavond draaide een fietstocht van een 14-jarige jongen uit op een diefstal met geweld. De tiener reed tussen de Dampoort en Kruispoort, toen hij omstreeks 21 uur werd benaderd door twee (jonge)mannen, die volgens zijn eigen verklaringen in het zwart gekleed waren. De daders sleurden de jongen van zijn fiets en namen zijn mountainbike, headset en rugzak mee.

De 14-jarige kreeg in het tumult ook schoppen tegen zijn ribben te verwerken. Eén dader zou met de fiets geweest zijn, de andere zonder. Het is die laatste die met de gestolen mountainbike wegreed. De tiener was danig onder de indruk, maar slaagde er toch snel in hulp te zoeken. Hij raakte gewond aan de ribben, maar stelt het alles bij elkaar relatief goed. Bij de politie van Brugge onderzoeken ze de zaak. “Het onderzoek loopt”, bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. “Onze diensten hebben na de melding nog nazicht gedaan in de buurt, maar van de daders was geen spoor meer.” (MM)