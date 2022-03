Jongeman steelt twee papegaaien in opvangcentrum: “Het was een domme kwajongensstreek”

Een 22-jarige Bruggeling staat in de Brugse rechtbank terecht voor een opmerkelijke diefstal. De jongeman drong binnen in Nally’s Papegaaienopvang in Oedelem en ging er aan de haal met twee grijze roodstaartpapegaaien. “Het was een domme kwajongensstreek”, pleitte zijn advocate.

In mei 2020 drong T.V. (22) Nally’s Papegaaienopvang langs de Bruggestraat in Oedelem binnen. Hij stak er twee grijze roodstaartpapegaaien in een kooi en ging ermee vandoor. De diefstal kwam aan het licht toen iemand de uitbaatster tipte dat de kooi in de tuin stond van de moeder van T.V. De politie ging een kijkje nemen en trof er de vogels daadwerkelijk aan. T.V., die bij het gerecht gekend is voor geweld en diefstallen, werd opgepakt en meegenomen voor verhoor.

De jongeman had een opmerkelijke uitleg voor zijn daad. “Hij zat in de buurt van de opvang iets te drinken met vrienden”, pleitte zijn advocate Ellen Eneman. “Toen hij een weddenschap verloor moest hij die papegaaien stelen. In zijn jeugdige naïviteit heeft hij dat effectief gedaan. Het was een domme kwajongensstreek.” Volgens de advocate hadden de feiten iets weg van een komische film. “Mijn cliënt is met die papegaaien eerst gaan aanbellen bij de buren om een lift naar Brugge te vragen. Omdat ze weigerden heeft hij een taxi genomen met die grote kooi bij zich.”

T.V. kreeg vorig jaar al effectieve celstraffen van zes maanden en twee jaar opgelegd voor diefstallen. De procureur vroeg daarom geen bijkomende straf. De verdediging kon zich daar uiteraard in vinden. T.V. zit momenteel in de gevangenis en moet daar in principe nog tot 2025 blijven. De uitspraak over de vogeldiefstal volgt op 1 april. “En dat is geen klucht”, sneerde de rechter. (AFr)