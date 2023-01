Jongeman steelt portefeuille uit auto in Koksijde na truc met kapotte lichten

Op het Guido Gezelleplein in Koksijde werd de portefeuille van een vrouw afgelopen weekend gestolen na een lepe truc.

De vrouw parkeerde vrijdagavond haar wagen op de parking van het warenhuis en toen ze terugkwam werd ze aangesproken door een jongeman. Die deelde haar in gebrekkig Frans mee dat de lichten van de wagen niet werken. Bij wijze van controle van de lichten liep hij rond de wagen en opent daarna het portier rechtsachter. Als hij het portier sloot deed hij teken dat alles in orde was. De volgende dag stelde de bestuurster vast dat haar portefeuille uit haar handtas was gestolen. Ze diende klacht in bij de politie. (JH)