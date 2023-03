Jongeman moet Plopsaland terugbetalen na diefstal uit kassa

Een 22-jarige man uit Alveringem moet een werkstraf van 60 uren vervullen nadat hij geld stal uit de kassa’s van een shop in Plopsaland. F.C. bedacht drie manieren om het geld te kunnen stelen. Hij moet Plopsaland 2.391 euro terugbetalen.

In het voorjaar van 2022 was de 22-jarige F.C. aan het werk in een shop in Plopsaland De Panne. Toen het bedrijf in mei merkte dat er iets niet pluis was, gingen ze op onderzoek uit. “Het bleek dat hij al sinds februari geld uit de kassa’s stal”, zegt de advocaat van Plopsaland. “Alleen voor mei konden we nog een exacte berekening maken en het gaat daar al om 2.000 euro. Hij misbruikte vooral het systeem van het statiegeld om dat in eigen zakken te steken en kon zo 500 euro buitmaken. Maar wanneer iemand iets bestelde, annuleerde hij dit nadien en stak ook dit geld in eigen zakken. Hij dacht dat dit niet gecontroleerd kon worden, maar een IT’er achterhaalde alles.”

Volgens het parket had F.C. nog een derde manier. “Hij gaf ook drank en voedsel weg aan collega’s en kon ook op die manier geld innen. Hij minimaliseert alles, maar in 2019 was er al eens een zaak wegens diefstal tegen F.C. Het is dringend tijd dat hij volwassen wordt.”

Werkstraf

F.C. vroeg de vrijspraak en volgens zijn advocaat waren er eigenlijk geen bewijzen. Maar de rechter vond die wel. Ze nam ook verzachtende omstandigheden aan waardoor F.C. een werkstraf van 60 uren kreeg en zijn blanco strafblad behoudt. (JH)