Jongeman bekent drie diefstallen in Oostende maar wordt vrijgesproken: verhoor ontbreekt in dossier

Een 20-jarige Algerijn is door de Brugse strafrechter vrijgesproken voor drie diefstallen op winkelende mensen in Oostende. Nadir A. had de feiten nochtans bekend.

In oktober en november vorig jaar maakte Nadir A. tot drie keer toe misbruik van de onoplettendheid van klanten in winkels. Zo maakte hij een portefeuille, een laptoptas en een handtas buit. De jongeman werd herkend op camerabeelden en legde bekentenissen af.

A. bleek niet aan zijn proefstuk toe. Op 27 november vorig jaar kreeg hij tien maanden celstraf met uitstel, omdat hij de halsketting van een man meegraaide. “Zelfs nadat hij voor die feiten gedagvaard was, bleef hij feiten plegen”, stelde procureur Fauve Nowé tijdens de pleidooien. “Dit is ronduit schandalig gedrag.”

Geen verhoor

De procureur vroeg achttien maanden cel voor de diefstallen en drie maanden cel voor het illegaal verblijf. De verdediging betwistte de feiten niet. “Hij heeft het niet gemakkelijk om te overleven en ziet soms geen andere uitweg”, aldus meester Didier Scheldeman, die aandrong op mildheid.

Ondanks zijn bekentenissen sprak de rechter A. vrij. Het verhoor waarin hij de feiten bekent zou namelijk ontbreken in het dossier. En dus kon de rechter er geen rekening mee houden. Voor het illegaal verblijf kreeg hij wel de gevraagde straf. (AFr)