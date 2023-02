Jongeman (22) bedacht drie systemen om geld uit kassa Plopsaland te halen maar wil toch vrijspraak

Een 22-jarige man uit Alveringem riskeert zes maanden cel met uitstel en 800 euro boete omdat hij geld stal uit de kassa’s van de shop in Plopsaland waar hij werkte. Volgens het parket bedacht hij zelfs drie systemen om geld buit te maken. F.C. vraagt toch de vrijspraak.

In het voorjaar van 2022 was de 22-jarige F.C. aan het werk in een shop in Plopsaland De Panne. Toen het bedrijf in mei merkte dat er iets niet pluis was gingen ze op onderzoek uit. “Het bleek dat hij al sinds februari geld uit de kassa’s stal”, zegt de advocaat van Plopsaland. “Alleen voor mei konden we nog een exacte berekening maken en het gaat daar al om 2.000 euro. Hij misbruikte vooral het systeem van het statiegeld om dat in eigen zakken te steken en kon zo 500 euro buitmaken. Maar wanneer iemand iets bestelde, annuleerde hij dit nadien en stak ook dit geld in eigen zakken. Hij dacht dat dit niet gecontroleerd kon worden maar een IT’er achterhaalde alles.”

Volgens het parket had F.C. nog een derde manier. “Hij gaf ook drank en voedsel weg aan collega’s en kon ook op die manier geld innen. Hij minimaliseert alles maar in 2019 was er al eens een zaak wegens diefstal tegen F.C. Het is dringend tijd dat hij volwassen wordt.”

F.C. vraagt alsnog de vrijspraak. “Er zijn eigenlijk geen bewijzen”, zegt zijn advocaat. “In de mails van Plopsaland staat zelf dat ze vermoeden dat hij op die manier heeft gestolen.” Vonnis op 10 maart. (JH)