Jongeman (20) steelt geld uit kassa en koopt er cadeautjes mee voor zieke vader

Een 20-jarige jongeman riskeert zes maanden cel nadat hij geld uit de kassa stal van zijn werkgever in een kledingzaak in Nieuwpoort. E. kocht er cadeautjes mee om zijn zieke vader wat op te beuren. Het parket toonde begrip en wilde de zaak via bemiddeling afhandelen, maar E. ging daar niet op in.

Amper 19 jaar oud was hij toen E. in de zomer van vorig jaar aan de slag mocht gaan in de kledingzaak Tom Tailor in Nieuwpoort. Hij werkte er slechts een paar maanden toen hij betrapt werd op het stelen van geld uit de kassa. “Dat deed hij telkens op dezelfde manieren”, zegt de advocaat van de zaakvoerder. “Normaal betaalt 80% van de klanten met Bancontact. Plots werd er veel meer cash betaald. Omdat E. de klanten dit vroeg en zelfs een bordje ophing dat de terminal stuk was. Nadat klanten kleding aankochten, meldde hij die al na een paar minuten retour aan. Zoiets is normaal erg uitzonderlijk, maar in de periode van E. gebeurde het 47 keer. Op camerabeelden was te zien dat er niemand aan de kassa stond bij de retours. Het geld stak hij in eigen zakken.”

De zaakvoerder vraagt 3.219 euro gestolen geld én 2.533 euro betaald loon terug. “Dat heeft hij niet verdiend want hij werkte niet, maar stal”, is de redenering.

Geld voor zieke vader

Het parket wou eigenlijk erg mild zijn voor E. Het bleek dat de jongeman het geld gebruikte om cadeautjes te doen aan zijn zieke vader. Hij betaalde er kleding en een etentje mee. “We hadden begrip voor enerzijds zijn erg jonge leeftijd en de moeilijke thuissituatie”, sprak de procureur. “We wilden dit via bemiddeling afhandelen want eigenlijk was er veel begrip. Alleen ging E. er niet meer op in én kreeg hij van de jeugdrechter al eens een berisping voor gelijkaardige feiten. We vragen zes maanden cel en 1.200 euro boete, of eventueel een werkstraf.”

De advocaat van E. hoopte toch op nog mildheid. “Hier lijkt de opschorting op zijn plaats. Het was verkeerd, maar hij deed het met een bijbedoeling voor zijn zieke vader. Die kon dat niet geloven en bleef E. steunen. Daarom liep de bemiddeling ook fout. We ontkennen wel dat hij zoveel geld heeft gestolen want men rekent nu alle retours aan. En dat uitbetaalde loon terugvragen kan helemaal niet.”

Vonnis op 28 oktober. (JH)