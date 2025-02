Jonge vrouwen riskeren fikse celstraf voor tientallen gauwdiefstallen op tram: “Bende viseerde vooral oudere mensen”

Een 21-jarige Bosnische vrouw riskeert voor de Brugse correctionele rechtbank veertig maanden effectieve celstraf voor veertig gauwdiefstallen, bendevorming en informaticabedrog. Gabriela M. viseerde vooral oudere mensen op de kusttram. Twee vrouwelijke kompanen riskeren tot twaalf maanden cel.

Naar aanleiding van een diefstallenplaag op de kusttram hield de politie op 30 juli vorig jaar de halte aan het Marie-Joséplein in Oostende in de gaten. Tijdens die actie kon beklaagde Gabriela M. (21) op heterdaad betrapt worden. Volgens het Openbaar Ministerie maakt de Bosnische deel uit van een bende die zich specialiseert in gauwdiefstallen bij oudere mensen op de tram. “Bij het afstappen maakte ze van de drukte gebruik om portefeuilles te stelen”, aldus de procureur.

Dankzij camerabeelden kon de jonge vrouw in totaal aan veertig gelijkaardige feiten gelinkt worden. Samen met haar kompanen sloeg ze sinds oktober 2023 in wisselende samenstellingen toe in Middelkerke, Oostende, Gent en Sint-Niklaas. Telkens hadden ze het gemunt op portefeuilles. Gabriel M. deed ook twee keer aankopen met een gestolen bankkaart. Tijdens haar verhoor beweerde ze minderjarig te zijn, maar een botscan wees uit dat dat niet het geval was.

Onvoldoende bewijs

Voor M. vroeg het OM donderdag veertig maanden effectieve celstraf. Ze betwist acht diefstallen. “Voor die feiten is er onvoldoende bewijs”, stelde advocaat Nicolas Peeters. “Mijn cliënte was niet de enige gauwdievegge die actief was in Oostende op dat moment. We vragen om het effectieve deel van de celstraf te beperken tot de voorhechtenis, die intussen al bijna zeven maanden duurt.”

De Kroatische Jhaada S. (18) riskeert twaalf maanden cel voor evenveel feiten. Haar advocate drong eveneens aan op een straf met uitstel. De Servische Merima H. (37) hangt bij verstek tien maanden effectieve celstraf boven het hoofd voor tien diefstallen. De rechtbank doet uitspraak op 27 maart. AFr