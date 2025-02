Jonge inbreekster wil bij de politie: “Ik heb veel fouten gemaakt, maar heb er ook veel uit geleerd”

Een slechte jeugd en slechte vrienden leidden een intussen 20-jarige jongedame uit Kruisem tot een inbraak in de sporthal van Ingelmunster. De buit was pover, de gevolgen mogelijk groot. Ze riskeert vier maanden cel en 800 euro boete maar hoopt haar strafblad blanco te houden. “Mijn droom is om bij de politie te werken.”

In de nacht van 13 op 14 mei 2023 drongen een man en een jong meisje via een raam de sporthal van Ingelmunster binnen. Daar brak de man een kast open om uiteindelijk een sporttas, een bluetooth speaker, een pingpongbal en een volleybal buit te maken.

De man, die volgens zijn jonge kompaan het voortouw nam, is echter intussen al overleden waardoor het meisje alleen terecht staat. “Het is spijtig dat we hem niet meer met de feiten kunnen confronteren”, zei haar advocaat die de vrijspraak vroeg. “Mijn cliënte had drugs van hem gekregen en was half comateus bij de feiten. Ze heeft niet wetens en willens haar medewerking verleend.”

“Ze had het erg moeilijk thuis en sloeg vaak op de vlucht. Op straat kwam ze in een slecht milieu terecht. Ze is daar zelf uit gekropen, dit proces is het laatste spook uit haar verleden.”

De jonge vrouw studeert intussen Defensie en Veiligheid en wil later naar de politieschool. “Ik hoop om die droom te kunnen waar maken”, zei ze zelf. “De politie heeft me vaak goed geholpen in mijn puberjaren. Ik heb veel fouten gemaakt, maar ik heb er ook veel uit geleerd.”

Vonnis op 24 maart.