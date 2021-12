Jonge dieven op heterdaad betrapt in Dadizele

Maandagavond probeerden twee jonge dieven in te breken in verschillende wagens in Dadizele.

In de Mandellaan konden de inbrekers zich omstreeks 22.30 uur een toegang verschaffen tot een wagen die geparkeerd stond nabij een woning. Ze gingen er van door met een portefeuille en het bakje van een poort van de woning.

Betrapt

De dieven probeerden eenzelfde slag te slaan langs de Guido Gezellelaan, op wandelafstand van de Mandellaan. Terwijl ze de wagen voor een woning doorzochten werden ze betrapt door de bewoner. De dieven konden echter vluchten, dit keer zonder buit.

Tijdens hun vlucht uit de Guido Gezellelaan verloren ze de portefeuille die ze in de Mandellaan hadden meegenomen. De politie werd op de hoogte gebracht van de inbraken en startte een onderzoek op.

