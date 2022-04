Jong koppeltje krijgt jaar cel voor stelen van hamburger en koptelefoons

Een jong koppeltje uit Brugge kreeg een fikse straf van 12 maanden en 1.200 euro boete, beiden effectief, na de diefstal van een hamburger, jenever en koptelefoons in een superette in Koksijde. De straf is zo zwaar omdat beiden al een fiks strafblad hebben.

De 23-jarige G.G. en de 22-jarige K.D. zijn nog bijzonder jong, maar toch kunnen ze door hun strafblad al niet eens meer van uitstel genieten. G.G. kreeg zelfs al eens meer dan 3 jaar cel in Brussel en zijn vriendin K.D. werd al driemaal eerder veroordeeld voor een diefstal. Ze zitten momenteel zelfs in de cel voor nieuwe feiten. Voor deze feiten werden ze veroordeeld toen ze in juni vorig jaar aan de kust verbleven.

Jenever en Dash

Zowel op 18, 19 als 20 juni bezochten ze een superette in Sint-Idesbald waar ze telkens diefstallen pleegden. “In totaal voor 389,77 euro”, sprak de zaakvoerder. “Het ging om vier JBL koptelefoons, een fles shampoo, een fles passievruchtenjenever, een hamburger en Dash wasproducten. We hebben enkele uren nodig gehad om alle beelden te bekijken.”

“Geen geld meer”

Het koppel ontkende enkele feiten en minimaliseerde de rest. “We zijn wat op de dool en hadden geen geld meer over om eten te kopen. Daarom pleegden we de diefstallen.” De rechter gaf ze een goede raad. “Jullie zijn nog zo jong en toch al een opeenstapeling van feiten. Als je zo verder doet, zit je een heel leven lang in de gevangenis.” Ze moeten de zaakvoerder ook een schadevergoeding betalen. (JH)