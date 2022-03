Jobstudente Wit-Gele Kruis uit Kortemark besteelt twee bejaarden op zelfde dag maar ontkent

Een 24-jarige jongedame uit Kortemark riskeert een straf in de rechtbank van Veurne omdat ze als jobstudente bij het Wil-Gele Kruis twee bejaarden op dezelfde dag bestal. In totaal goed voor 730 euro. K.D. geeft enkel de diefstal van 30 euro toe. “Het andere heb ik echt niet gedaan”, snotterde ze.

Alles spreekt in het nadeel van de 24-jarige K.D. van Kortemark, maar toch bleef de jonge vrouw staalhard ontkennen. Nochtans werden de twee feiten op dezelfde dag ontdekt. “Op 20 augustus vorig jaar werd ze op heterdaad betrapt bij een vrouw in Diksmuide”, sprak de procureur. “Die had al enkele dagen iets in de gaten en besloot om enkele geldbriefjes te markeren. Toen K.D. wilde vertrekken, keek ze in haar portefeuille en zag ze dat er 30 euro verdwenen was. Daarop belde ze de politie en sloot ze de poort zodat K.D. niet weg kon met haar auto. De 30 euro werd bij haar teruggevonden.”

Tweede feit

“Net daarna liep bij de politie een tweede melding binnen van een man uit Kortemark die dezelfde dag verzorgd werd door K.D van het Wit-Gele Kruis en 700 euro kwijt is. Ze werd ontslagen, maar we kregen intussen bericht dat ze enkele maanden later opnieuw in aanraking kwam met een diefstal op haar nieuw werk, maar er niet genoeg bewijzen zijn.” De procureur kon akkoord gaan met de opschorting voor K.D.

Schaamteloos

K.D. ontkende met veel drama de laatste feiten. “Ik heb die 700 euro echt niet gestolen”, snikte en snotterde ze. “Anders had de politie dat geld toch ook wel gevonden die dag? De 86-jarige Daniel W. uit Handzame dacht er het zijne van. “Ze heeft die 700 euro zeker gestolen,” zegt hij. “Eerst heeft ze me gewassen in de badkamer en daarna gingen we naar de living. Ik ging traag met mijn rollator en ze kwam na me. Opeens was ze weg, maar dat zag ik pas toen ik in de living kwam. Awel waar blijf je?, riep ik. En toen ik ging kijken kwam ze net uit de slaapkamer. Waar mijn geld in de portefeuille op mijn nachtkastje lag. Ze had daar niets verloren. Het is schaamteloos.”

Zowel de rechter als de procureur drongen er bij K.D. meermaals op aan de waarheid te vertellen maar ze bleef ontkennen. Vonnis op 8 april. (JH)