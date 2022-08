Jeugdbeweging pikt Bertha en verkeersborden tijdens nachtelijke tocht door Beselare

Uitgerekend in de heilige week gingen “kamplui met rode truien” in heksendorp Beselare aan de haal met verkeersborden en de heks Bertha. De dorpsbewoners en politie waren de jongeren snel op het spoor en vonden de gestolen goederen op hun kampplek in het naburige dorp Dadizele.

“Zet je wok jon hekse nog ki butn?” Op sociale media vroegen de organisatoren van de Heksenstoet zo veel mogelijk mensen om hun heks voor de deur te etaleren tegen het laatste weekend van juli. Dan wordt de tweejaarlijkse Heksenstoet gehouden in Beselare, maar door corona is de stoet voor het tweede jaar op rij uitgesteld. Met hun heks proberen dorpsbewoners zoals Maria Vandepitte (75) toch wat van de traditionele toversfeer in de streek te brengen.

“Mijn heks heet Bertha”, zegt ze. “Met een eigen heks toon je dat je een echte Beselarenaar bent. Ik zet haal al zeker tien jaar aan mijn gevel, maar vorige week was de oude vrouw plots op stap met jonge gasten.”

Verkeersborden

De diefstal gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in de Oude Wervikstraat. Ook een paar kilometer verder in de Wervikstraat gebeurden die nacht opmerkelijke verdwijningen. “Bij onze kledingzaak was het bord van de bebouwde kom van Beselare gestolen”, getuigt de zaakvoerster. “Aan de overkant van de weg waren bordjes van De Lijn verdwenen ter hoogte van het bushokje.”

Wat verderop ontbrak het bord, dat een doodlopende straat aanduidde, en het bord van de Heulebeek. De borden leken losgevezen. Camerabeelden van de winkel, die gericht waren op de parking, toonden tussen 1.30 en 2 uur “jongelui met rode truien” die met de borden vanuit de richting van de A19 het dorp introkken.

“We kregen jammer genoeg een strooptocht in plaats van een Heksenstoet in onze heilige week. De groep bestond uit een 25-tal jongeren”, aldus Koen Meersseman, Zonnebeeks schepen van Mobiliteit (#TEAM8980) en inwoner van Beselare.

Overlast

“Hun nachtelijke tocht ging ook gepaard met bierblikjes en overlast. Ze waren gesignaleerd door alerte burgers”, vervolgt Meersseman. “Dankzij goed speurwerk van de lokale politie, die een aantal kampplekken in de streek controleerde, werden de gestolen goederen aangetroffen op een kampplek in Dadizele.”

Het bordje van de bebouwde kom hangt intussen terug en ook Bertha prijkt weer aan de voordeur van Maria. “Ik ben heel content”, reageert ze. “Net als mijn familie en buren. Mijn man heeft Bertha ooit geknutseld, samen met onze zoon. Ze is dus een familiestuk met een grote emotionele waarde”, vertelt Sandra Bouckaert (49), de dochter van Maria. “Zo’n diefstal gaat over de tongen in ons heksendorp en de hele buurt kwam langs. Van een gestolen boeket bloemen zouden we hier niet veel spel maken, maar van onze heksen blijf je af. Ze zijn heilig.”

“Wie houdt zich daar nu mee bezig”, aldus een buur van Maria. “Trouwens, verdwenen verkeersborden zorgen voor gevaarlijke situaties. Ik heb dan ook de opdracht gegeven om de borden zo snel mogelijk terug te plaatsen”, vervolgt Meersseman. “De schade moet nog blijken. Vooral het extra werk is vervelend. Dit kan niet door de beugel, ook al zijn ze nog jong. We verwachten op zijn minst een verontschuldiging.” (TP)