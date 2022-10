Jabbekenaar schenkt fles water aan inbrekersduo, dat er met zijn portefeuille vandoor gaat

Twee piepjonge Algerijnen riskeren voor de Brugse rechtbank elk een jaar cel voor diefstallen in Jabbeke.

In de nacht van 18 en 19 juli drongen R.Y. en Y.A. een woning in Jabbeke binnen. De bewoner kwam wakker van het lawaai en betrapte de twee terwijl ze in de koelkast zaten te snuisteren. Ze stelden dat ze honger hadden waarop het slachtoffer hen een fles water gaf en vervolgens wandelen stuurde. Pas daarna stelde het slachtoffer vast dat de jongens een portefeuille hadden gestolen uit de handtas van zijn vrouw.

Het slachtoffer ging de twee achterna met zijn wagen en verwittigde intussen de politie. Die kon de twee even later inrekenen. In de onderbroek van R.Y. zat 200 euro die hij uit de portefeuille had gestolen. Verder onderzoek wees uit dat de Algerijnen illegaal in het land waren en eerder die nacht ook nog truien en geld hadden gestolen uit geparkeerde auto’s.

Omdat er geen tolk beschikbaar was konden de twee niet voor de onderzoeksrechter worden gebracht en mochten ze beschikken. Enkel Y.A. kwam woensdag opdagen voor zijn proces. “Deze mannen vluchtten weg uit hun thuisland om hier een betere toekomst te vinden”, pleitte advocaat Stijn Leliaert. “Dat is hen niet gelukt. Hopelijk kan een straf met uitstel volstaan.” De rechtbank doet uitspraak op 9 november. (AFr)