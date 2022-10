Jaar en drie maanden cel voor weerspannige dief die eigen geslachtsdeel betastte

Een 18-jarige Libanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een jaar en drie maanden effectieve gevangenisstraf voor diefstal, weerspannigheid, exhibitionisme en illegaal verblijf. Bij zijn arrestatie na een gsm-diefstal begon Chakib K. zijn geslachtsdeel te betasten en spuwde hij in de richting van de agenten.

Het slachtoffer wandelde op 2 augustus richting station van Oostende toen hij omhelsd werd door een onbekende man. Even later besefte hij dat zijn gsm uit zijn borstzak was verdwenen. De beklaagde werd aangetroffen op het perron en gaf de gsm ook terug aan de zoon van het slachtoffer. K. kon echter duidelijk niet verkroppen dat de politie ondertussen was opgeroepen. Zo maakte hij obscene gebaren in hun richting en hitste hij hun hond. K. spuwde ook naar de agenten en greep zijn eigen geslachtsdeel vast.

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde in 2021 al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten. In die omstandigheden werd drie maanden effectieve celstraf gevorderd voor illegaal verblijf en een jaar gevangenisstraf met uitstel voor de andere feiten.

Tijdens zijn verhoor ontkende K. dat er sprake was van eigen diefstal. Naar eigen zeggen had hij gewoon een dronken man overeind geholpen en hem zijn gsm teruggegeven. Ook voor de agressie tegen de politie werd de vrijspraak gevraagd. K. beweerde immers tevergeefs dat de agenten hem uitdaagden en zelf buitensporig geweld gebruikten.