Jaar cel voor poetsvrouw die duizenden euro’s aan juwelen buitmaakte

Ondanks twee eerdere veroordelingen ging een Oostkampse poetsvrouw met juwelen aan de haal van een klant. Dat levert M.V. (47) nu een jaar effectieve celstraf op.

Op 20 mei 2022 stelde een vrouw uit Assebroek vast dat er enkele dure juwelen uit haar woning verdwenen waren. M.V., die elke maandag en vrijdag poetste bij het slachtoffer, kwam al snel als dader in het vizier. Geconfronteerd met de feiten, ging de Oostkampse in een WhatsApp-gesprek tot bekentenissen over. V. werd in 2005 en 2006 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. In het huidige dossier werd ze liefst acht keer tevergeefs uitgenodigd voor verhoor.

Toch vroeg V. op het proces de vrijspraak. Naar eigen zeggen gaf ze de feiten toe onder druk van de burgerlijke partij, die de waarde van de gestolen juwelen terugvorderde. De beklaagde beweerde ook dat ze nog nooit had gestolen. Haar penibele financiële situatie gaf haar volgens de rechter wel een motief. Aan de burgerlijke partij moet ze 4.450 euro schadevergoeding betalen. (AFr)