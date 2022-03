Jaar cel voor man die met vertoon mes handtas wilde roven in Koksijde

Een 31-jarige man uit Koksijde heeft 1 jaar effectieve celstraf gekregen nadat hij een vrouw met geweld van haar handtas wilde beroven en daarbij een mes bovenhaalde. “Die vrouw is nog altijd erg bang om gewoon te gaan wandelen”, sprak haar advocaat.

De feiten gebeurden op 16 november aan de bushalte in Koksijde maar het parket wilde de 31-jarige man zo snel mogelijk voor de rechter brengen. De laatste jaren pleegde Abbas S. immers al een veelvoud aan feiten. “Die dag was slachtoffer A. van de bus gestapt en wandelde richting huis”, sprak haar advocaat. “Ze werd plots benaderd door een man die haar vanuit het niets begon uit te schelden. Ze was erg bang en wandelde weg van de plaats. Maar hij begon haar daarop te achtervolgen en bleef maar roepen.

Op een gegeven moment sleurde hij met geweld haar handtas van haar schouder en greep naar haar GSM. Daarbij heeft hij haar ook een mes getoond. De vrouw was doodsbang en kon een dokterskabinet in vluchten om daar de politie te bellen. Ze is nog steeds erg bang om te gaan wandelen, bijvoorbeeld met haar kinderen. En ze kan niet anders want ze heeft geen wagen.” Abbas S. werd uiteindelijk veroordeeld wegens een poging tot diefstal omdat hij de handtas niet effectief kon roven. De man verkeert in wettelijke herhaling. “Je hebt reeds acht veroordelingen opgelopen de laatste 10 jaar. Voor diefstal, geweld en wapens. Wanneer stopt het?” vroeg de rechter zich af. De vrouw 1.160 euro schadevergoeding. (JH)