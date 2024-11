Jaar cel voor dertiger die auto probeerde te stelen na ‘oerdomme’ uitlatingen in Oostends politiekantoor

Na een verkeersongeval deed Aslan K. (34) in het Oostendse politiekantoor enkele straffe uitspraken over zijn vaardigheden als autodief. Amper vijf minuten later voegde de Tsjetsjeense Oostendenaar de daad bij het woord.

In de nacht van 13 op 14 april raakte K. betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Hij droeg geen gordel en reed ondanks een rijverbod rond in een niet-verzekerd voertuig. Hij was ook onder invloed van drugs. Tijdens zijn verhoor liet de Tsjetsjeen zich ontvallen dat het hem niet kon schelen dat zijn auto in beslag werd genomen. “Ik kan auto’s stelen als de beste”, klonk het stoer.

De politie stuurde K. wandelen, maar amper vijf minuten later kwam er een melding binnen van een mogelijke auto-inbraak. Een getuige had gezien hoe iemand een ruit van een geparkeerd voertuig had ingeslagen in de straat van het politiekantoor. Het handschoenkastje stond open en K. werd in de buurt aangetroffen op zijn buik. Zijn handen hingen vol bloed. “Een gevolg van het ongeval”, beweerde hij.

K. rijgt al sinds 2009 de veroordelingen aaneen. Op het moment van de feiten stond hij zelfs onder elektronisch toezicht. Volgens zijn advocaat kroop K. achter het stuur onder invloed van slaapmedicatie. “Oerdom en gevaarlijk”, zei meester Francis De Lamper.

K. ontkende de diefstalpoging met klem en vroeg tevergeefs de vrijsprak. “Die uitspraken waren oerdom, maar dat was grootspraak. Mijn cliënt blijft erbij dat hij die ruit niet insloeg. Het is trouwens onmogelijk om een autoruit met de blote vuist in te slaan”, aldus meester De Lamper. De Brugse rechtbank veroordeelde K. vrijdag uiteindelijk tot een jaar effectieve celstraf. (AFr)