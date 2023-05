Jaar cel met uitstel voor Litouwer die door nachtwaker betrapt werd bij diefstal van dure vrachtwagenonderdelen in Handzame

Een 42-jarige Litouwer heeft voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel gekregen voor diefstal van dure vrachtwagenonderdelen bij een bedrijf in Handzame. Het waren een nachtwaker en zijn hond die Donatas M. konden klissen.

Op 24 november vorig jaar kreeg de firma Braem in Handzame ongewenst bezoek. Een nachtwaker zag rond 21.30 uur op de camerabeelden hoe twee mannen op de site rondliepen, maar toen hij ging kijken was er van de mannen geen spoor meer. Op de binnenkoer lag een rugzak met daarin een stuurdoos van een vrachtwagen.

De politie trof in de omgeving van het bedrijf een lege Renault Megane met Franse nummerplaat aan. Rond middernacht zag de nachtwaker opnieuw twee personen op de bedrijfssite rondlopen. De man ging er samen met zijn hond achteraan en kon Donatas M. (42) klissen terwijl die achter het stuur zat van de geparkeerde Renault Megane. Zijn kompaan kon niet meer worden aangetroffen.

Op de camerabeelden was te zien hoe de Litouwer iets onder z’n arm aan het dragen was. In de buurt van het voertuig werd in de struiken een plastiek zak aangetroffen met twee dure stuurdozen van vrachtwagens. De man gaf de diefstal toe. “Door financiële problemen kwam hij naar België om te werken”, pleitte zijn advocate. “Het was de eerste keer dat hij diefstallen pleegde.” (AFr)