Italiaan riskeert drie jaar cel voor woninginbraken in Knokke en Antwerpen: “Ik stal enkel van de rijken”

Een iets te loslippige Italiaan riskeert voor de Brugse rechtbank drie jaar cel voor woninginbraken in Antwerpen en Knokke. Tijdens zijn overbrenging in de gevangeniswagen schepte Dilan H. tegen de politie op over zijn misdaadcarrière. “Maar ik stal enkel van de rijken”, klonk het minimaliserend.

Op 8 april vorig jaar drongen inbrekers een woning in Knokke binnen. Ze gingen aan de haal met een portefeuille, een handtas en cash geld. Een tiental dagen later werd een Antwerpse villa geviseerd. Daar zag een buurman hoe de daders een kluis en enkele handtassen door een raam naar buiten gooiden. Het onderzoek leidde de speurders naar een rondtrekkende bende, die huurvoertuigen gebruikte om feiten te plegen. “Ze waren goed georganiseerd en voerden voorverkenningen uit”, stelde procureur Frank Demeester.

Op 18 mei vorig jaar werd Dilan H. opgepakt voor een inbraakpoging in Leuven. Het onderzoek linkte de 27-jarige Italiaan aan de inbraken in Knokke en Antwerpen. Hij werd ook vervolgd voor twee inbraakpogingen op 4 en 8 april in Knokke en diefstallen van nummerplaten. Voor de feiten in Leuven kreeg hij begin dit jaar al twee jaar effectieve celstraf. Volgens de procureur gedroeg de Italiaan zich tijdens een overbrenging voor verhoor iets te loslippig. “Ik sloeg al in heel wat landen toe maar stal enkel van de rijken”, stoefte hij over zijn criminele carrière tegen de politie.

Dilan H. rijgt al sinds zijn zestiende de veroordelingen aaneen voor diefstal, geweld en wapens. Advocaat Kris Vincke vroeg de vrijspraak voor de feiten in Antwerpen en verzocht de rechter om de verklaringen in de celwagen te negeren aangezien die zonder bijstand van een advocaat werden afgelegd. “Voor de overige feiten kan de opgelegde celstraf in het Leuvense dossier mijns inziens volstaan”, besloot hij.

In de zaak stond nog een tweede Italiaan terecht. Alfonso C. (44) riskeert vijftien maanden cel omdat hij auto’s voor de bende huurde. “Hij was zo naïef om die mensen met allerhande zaken te helpen”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. “Als cocaïneverslaafde was hij gemakkelijk bespeelbaar. We vragen een voorwaardelijke straf zodat hij zijn drugsprobleem kan aanpakken. Hij zit ten slotte al zes maanden in de cel.” De rechtbank doet uitspraak op 31 augustus. (AFr)