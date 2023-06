Italiaan (61) krijgt celstraf nadat hij op één dag tijd vier diefstallen pleegt in kledingwinkels

De 61-jarige A.M uit Oostende werd voor de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld tot een celstraf van een jaar en een geldboete. De Italiaan pleegde op één dag maar liefst vier diefstallen, goed voor honderden euro’s. De exacte buit? Allemaal kledingstukken uit verschillende winkels.

Italiaan A.M. besloot op 10 januari dit jaar te gaan shoppen… maar dan zonder geld uit te geven. De zestiger pleegde die dag vier diefstallen in verschillende kledingwinkels. De man passeerde onder andere bij Tommy Hilfiger, Inno, O’Neill Chillout nv en Brooklyn. De buit van bijna 900 euro betreft een polo, twee pulls, parfum en een jas. Een goede basis voor een schitterende outfit, al kreeg A.M. niet de kans zijn gestolen goederen te dragen.

De man verblijft in de cel en werd donderdagochtend door de rechter veroordeeld tot een celstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro, waarvan 400 euro met uitstel. (CC)