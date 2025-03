Inbrekersbende viseerde twintig appartementen en woningen in Damme en Knokke-Heist: daders krijgen vier jaar effectieve celstraf

Drie Georgiërs zijn voor de Brugse rechtbank bij verstek veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf. Op amper twee weken tijd viseerden de mannen liefst twintig appartementen en woningen.

De politiezone Damme/Knokke-Heist kreeg vanaf 5 maart 2022 af te rekenen met een reeks inbraken in woningen en vooral appartementen. De daders braken telkens het cilinderslot van de voordeur af en hadden het vooral gemunt op geld, juwelen en elektronica. Vrij snel kregen de speurders een witte Nissan Qashqai in het vizier.

Toen de wagen op 21 maart 2022 opnieuw opdook in de politiezone, konden Vitali K. (40), Giorgi K. (32) en Koba M. (47) worden opgepakt. In de wagen trof de politie allerhande inbrekersmateriaal aan. Verder onderzoek linkte de drie ook nog aan gelijkaardige feiten op 15 maart in Oostende en Eeklo. Uiteindelijk stonden ze terecht voor tien inbraken en tien pogingen daartoe. De mannen kwamen niet opdagen voor hun proces.

Vitali K. en Koba M. liepen in het verleden al tegen de lamp voor inbraken in appartementen. Ook in hun thuisland liepen ze al veroordelingen op. Koba M. is bovendien ook in Oostenrijk, Italië en Nederland gekend bij het gerecht. “We hebben hier te maken met een professionele dievenbende,” stelde procureur Fauve Nowé tijdens het proces.

Naast de effectieve celstraf van vier jaar zijn de drie mannen ook voor vijf jaar hun burgerrechten kwijt. Aan drie burgerlijke partijen moeten ze in totaal 5.315 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank beval hun onmiddellijke aanhouding. (AFr)