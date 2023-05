Inbrekers viseren verschillende horecazaken op Oostendse zeedijk: “Buit is klein, maar schade is veel groter”

Inbrekers sloegen tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag hun slag in enkele horecazaken langs de zeedijk in Oostende. De uitbaters ontdekten de inbraken zaterdagmorgen. De buit is klein, maar de schade is veel groter. “Al de negende keer dat we inbrekers over de vloer krijgen”, klinkt het boos bij een van de uitbaters.

Marc Van den Kerckhove kreeg zaterdagmorgen een minder leuke verrassing toen hij het werk wou aanvatten. Toen hij rond 8 uur het terras van zijn café betrad, was het meteen duidelijk dat hij het slachtoffer was geworden van inbrekers. Vermoedelijk gebruikten de inbrekers een koevoet om de inkomdeur van het café te forceren. Daarbij brak ook het glas van de deur. Uiteindelijk slaagden ze erin om het café via de inkomdeur te betreden.

Op camerabeelden van het café zijn twee jongemannen te zien die zich een weg banen door het café. Het duo schuwde daarbij de aanwezige camera’s niet en kwamen zo vol in beeld. “Uiteindelijk is de buit klein – er werd een honderd euro aan kleingeld gestolen -, maar de schade is veel groter”, vertelt Marc. “Daarnaast gebeurt zoiets altijd in het weekend en dat betekent dat we de glashandelaar uit Oostende niet kunnen bereiken, want die is gesloten.”

Het is niet de eerste keer dat Marc inbrekers over de vloer krijgt. “Het gebeurde al zo’n acht à negen keer”, zegt hij. “De laatste keer is nu al enkele jaren geleden. Net daarom installeerden we een camerasysteem. Maar wat me nog meer verontrust is dat ze een kaars gebruikten om licht te maken in de zaak in plaats van een zaklamp. Voor hetzelfde geld gooien ze die kaars weg tijdens hun vlucht en dan zijn de gevolgen veel erger.”

Gevlucht

Ook restaurant Lido Sole iets verderop kreeg inbrekers over de vloer. Aan de camerabeelden te zien gaat het over dezelfde daders. “Ons startgeld is verdwenen”, vertelt uitbaatster Suying Wu. “Ik had net heel wat kleingeld bij de bank gehaald om het weekend mee aan te vatten. De schade is echter veel groter. Zo forceerden ze de inkomdeur aan de buitenzijde en gooiden ze het glas van de deur in de veranda aan diggelen om zo het restaurant te betreden. Daarna braken ze ons kassasysteem open. Er werd dus op drie plaatsen schade aangebracht.”

Ook in café Leopold, vlakbij de twee andere horecazaken, probeerden de inbrekers binnen te komen. Daar zijn ze echter niet in geslaagd. “We zijn erop uit gekomen dat er twee mannen op de deur aan het bonzen waren”, zegt de uitbater. “Toen ze ons zagen zijn ze meteen gevlucht. Alleen hadden ze dan al het slot geforceerd. Dat is echter de enige schade die wij hebben.”

De politie is een onderzoek gestart. “Onze diensten hebben ondertussen de nodige vaststellingen gedaan bij de betrokken horecazaken en het labo van de Federale Politie komt nog ter plaatse om een sporenonderzoek te verrichten”, klinkt het bij Timmy Van Assche, politiewoordvoerder bij de Oostendse politie.