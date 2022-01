Inbrekers viseren ‘t Steedje in Oudenburg: “Sterke drank en kassa gestolen”

Inbrekers hebben donderdagavond rond 23 uur toegeslagen bij de tearoom ‘t Steedje in de Weststraat in Oudenburg. Ze gingen aan de haal met de flessen sterke drank en de lade van de kassa. “Ik werd opgebeld door de overbuur, toen hij de dieven zag wegrijden”, zegt uitbaatster Claudia Quintens. Ze was overigens niet het enige slachtoffer die avond.

Claudia begaf zich onmiddellijk ter plaatse na de oproep van de buurman. Ook de politie was verwittigd. “De dieven betraden mijn zaak via de gemeenschappelijke voordeur met het appartement op de eerste verdieping, langs de kant van de Weststraat. Hun auto parkeerden ze gewoon voor de deur. Daarna forceerden ze de binnendeur. De kassa met ongeveer 800 euro startgeld namen ze volledig mee, alsook flessen sterke drank”, getuigt Claudia, sinds drie jaar de uitbaatster. Het is de eerste inbraak die ze meemaakt.

“Gelukkig zijn ze relatief ‘netjes’ te werk gegaan en hebben ze er geen puinhoop van gemaakt. Het had zomaar anders kunnen zijn. Natuurlijk hoop ik dat de politie hen snel mogelijk kan identificeren en oppakken, zodat ik de buit kan terugeisen via een rechtszaak”, besluit de vrouw. Vrijdagmorgen om 9 uur ging ze gewoon open voor haar klanten, al was het zonder kassa wel even improviseren. De politie onderzoekt intussen camerabeelden.

Ook inbraak in Rozenlaan

Claudia was trouwens niet het enige slachtoffer donderdagavond. Ook in de Rozenlaan werd ingebroken, in een woning. Volgens de lokale politie Kouter forceerden de inbrekers een raam langs de achterzijde van het huis. Inbrekers doorzochten de woning volledig en gingen aan de haal met juwelen en een brandkoffer. De inbraak kwam rond 19.30 uur aan het licht. Het labo werd gevorderd voor een sporenonderzoek.

(BB)