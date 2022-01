Inbrekers viseren ook De Kallebasse: raam ingegooid met parasolvoet, buit is aanzienlijk

Grillrestaurant De Kallebasse langs de Torhoutsebaan in Moere (Gistel) werd donderdagnacht getroffen door een inbraak. Er is voor enkele duizenden euro’s buit gemaakt. “De inbrekers gooiden een raam aan diggelen met een parasolvoet en sleurden ook de kluis uit de muur. De schade en het verlies zijn aanzienlijk”, zucht uitbater Sam Debucquoy (40). Mogelijk hebben de feiten te maken met een inbraak eerder op de avond, in ‘t Steedje in Oudenburg.

De inbraak werd vrijdagmorgen vastgesteld door een van de werknemers. “Op camerabeelden is te zien hoe de inbrekers rond 1.45 uur binnendrongen door het raam in de keuken, aan de achterkant van onze zaak, in te gooien met een parasolvoet. Eerst probeerden ze via een deur langs de zijkant binnen te breken, maar dat mislukte. Twee personen waren een half uur lang binnen. Een derde zat in de vluchtwagen te wachten”, getuigt Sam.

Behoorlijk veel buit en schade

“Er is een aanzienlijk bedrag gestolen. Zo hebben ze de startportefeuilles van het personeel, de kassa en de kluis mee. Over het precieze bedrag wil ik geen uitspraken doen, maar het spreekt voor zich dat het erg zuur is. Om nog niet te spreken van de schade”, gaat Sam verder. Enerzijds is het raam stuk, anderzijds is ook een industriële wasmachine kapot door de parasolvoet die erop terecht kwam. De brandweer kwam het raam dichtmaken met planken.

Sam is al 9 jaar uitbater van De Kallebasse. “Het is de eerste inbraak en hopelijk ook de laatste. Vrijdagavond gaan we gewoon weer open zoals anders en de klanten zullen geen hinder ondervinden. Hopelijk kan de politie de daders snel vatten”, voegt hij nog toe.

Niet enige inbraak in de regio

Mogelijk zit dezelfde dievenbende ook achter een inbraak in ‘t Steedje in Weststraat in Oudenburg en een woninginbraak in de Rozenlaan in Oudenburg. Die feiten werden eerder op de avond gepleegd. De politie gaat aan de slag met de camerabeelden en is volop bezig met een onderzoek. (BB)