Inbrekers viseren horecazaken en kledingwinkel in Oostende

Inbrekers viseerden zondag enkele horecazaken en een kledingwinkel in het centrum van Oostende. Daarbij werden kleine hoeveelheden cash geld gestolen. Ook zaterdag werd er ingebroken op het grondgebied.

Onbekende(n) gooiden tijdens de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2.30 uur een paal vanop het terras van een horecazaak door de glazen toegangsdeur van de zaak. Op die manier verschaffen de dader(s) zich toegang tot de zaak. De politie van Oostende laat weten dat er vanachter de bar een pot met kleingeld wordt gestolen.

Ook in een andere horecazaak sloegen dieven toe. “Via een gipsplaat die voor een beschadigd raam stond van een frituur, verschaft een onbekende zichzelf toegang tot de frituur door de gipsplaat weg te trappen”, klinkt het bij de politie. “Ook in kledingzaak FERM, in de Vlaanderenstraat, wordt ingebroken. Daar werd cash geld gestolen.”

Ook wagen en scouts moeten eraan geloven

De politie laat bij de drie slachtoffers een sporenonderzoek uitvoeren. Zaterdag werd in de vroege morgen nog een dief op betrapt tijdens een inbraak in een scoutslokaal. “Nog voor de politie ter plaatse was kon de dader de vlucht nemen”, klinkt het verder. “Uit het lokaal werd drank en werkgerief gestolen. Ondanks grondig nazicht in de buurt kon de verdachte niet meer aangetroffen worden.”

Diezelfde nacht was er ook al een inbraak in een voertuig die geparkeerd stond in de Stokkellaan. Het raam van een Renault Clio werd er ingegooid, maar er werd niets gestolen. Het onderzoek bij de politie loopt.

(JRO)