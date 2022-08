Inbrekers viseren geparkeerde voertuigen op parking provinciedomein Palingbeek bij Ieper

Bij Ieper zijn de ruiten en sloten van zo’n tien geparkeerde voertuigen geforceerd op de parking van De Palingbeek, het grootste provinciedomein van West-Vlaanderen. De schade loopt op in de duizenden euro’s.

Een van de geviseerde wagens behoort toe aan fotografe Marina Deberdt (49) uit de Ieperse deelgemeente Brielen. “De inbraak gebeurde afgelopen woensdag tussen 18.10 en 18.20 uur op de hoofdparking van De Palingbeek”, vertelt de vrouw. “Op dat moment was ik bezig met een fotoshoot op amper dertig meter van mijn geparkeerd voertuig, dat nog in mijn gezichtsveld stond. We gingen zelfs regelmatig naar de wagen om de klant te laten omkleden. Er was veel volk op de parking en wij waren met drie personen, maar niemand heeft iets gehoord of gezien. Volgens mij lagen de dieven op de loer.”

Schade en kosten

Een van de geblindeerde ruiten was ingeslagen. “En dat voor een oude gsm, paspoort, bankkaart, brooddoos en wat geld, die ze pas vonden nadat ze heel mijn wagen doorzochten en mijn achterbank platlegden om in de koffer te geraken”, vervolgt Marina. “Wellicht dachten ze duur fotografiemateriaal te kunnen stelen, maar ze kwamen bedrogen uit. Wel namen ze enkele lege tassen en kabels mee, waardoor ik gepland studiowerk moest afzeggen. De kost ligt ongeveer rond de 900 euro voor mijn gerief en ruit. Grote schade en kosten, maar ik stoor me het meest aan het principe: laat andermans zaken met rust!”

Volgens Marina verdwenen de verdachten richting Komen. “Dat was de laatste plek waar ik hen nog kon traceren via mijn gsm”, zegt ze. “Ook in het geval van een andere inbraak zouden de daders contactloos betaald hebben in twee winkels in Komen. Ze zouden zich verplaatsen in een oude blauwe Renault. Ik deed een oproep naar getuigen op Facebook en kreeg massaal veel reacties. Zo vernam ik dat er donderdag nog handtassen gestolen werden tijdens een paar inbraken via de kofferruit.”

Laat niets achter

Intussen staat de teller op een tiental inbraken in voertuigen, waarbij ruiten ingeslagen werden of sloten geforceerd waren.

Politiezone Arro Ieper raadt bezoekers van het provinciedomein aan om hun voertuig goed af te sluiten, en geen waardevolle spullen achter te laten in de wagen. “Verdachte gedragingen kunnen steeds gemeld worden via 057/23.05.00”, zegt Glenn Verdru, communicatieconsulent bij Arro Ieper.

“De politie zal extra controle uitoefenen”, stelt de bevoegde gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “En we plaatsen borden, die bezoekers aanraden om geen waardevolle zaken achter te laten in geparkeerde voertuigen.” (TP)