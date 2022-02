Inbrekers viseren drie woningen in Ichtegem en stelen geld en juwelen

Een inbrekersbende was zaterdagavond actief in Ichtegem. De politie registreerde twee inbraken en één poging, namelijk in de Engelstraat en Eernegemstraat. De dieven waren uit op juwelen en geld.

De eerste melding kwam zaterdagavond rond 20.10 uur binnen, toen het inbraakalarm van een woning in de Engelstraat in werking trad. De bewoners waren afwezig. Er was een gat gemaakt in de ruit van de achterdeur ter hoogte van het sleutelgat. Doordat het alarm luid afging, sloegen de dieven op de vlucht zonder buit. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Een uurtje later kwam er opnieuw een melding binnen, vanuit de Eernegemstraat.

Daar stelden bewoners bij thuiskomst vast dat het raam van de slaapkamer geforceerd was. Er bleken juwelen gestolen. Zondagavond dan, rond 19 uur, stelden eigenaars van een woning in de Engelstraat vast dat er ook in hun woning was ingebroken. Daar waren de dieven op het plat dak geklommen om een raam te forceren en binnen te raken. Er werden juwelen en geld ontvreemd. Volgens de politie is het best mogelijk dat ook die inbraak ook dateert van zaterdag. De bewoners waren namelijk afwezig en kwamen pas zondagavond thuis.

Het labo van de federale gerechtelijke politie werd ingeschakeld om sporen te zoeken op de locaties. Het onderzoek loopt volop. (BB)