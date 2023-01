Inbrekers stelen zelfs snacks uit frituur in Eernegem: “Wat ze daarmee gaan doen, is een raadsel”

Inbrekers hebben zaterdagnacht toegeslagen bij frituur Peter in de Oostendesteenweg in Eernegem. Ze stalen niet alleen geld en een dure microgolfoven, maar ook flink wat drank, potten saus en zelfs tientallen ontdooide frikandellen, brochetten, chix fingers en andere snacks. “Wat ze daar mee zijn, is me een raadsel. Wellicht namen ze het mee, omdat ze niet genoeg geld konden vinden”, zegt uitbaatster Sandra Vanwynsberghe (49).

Het was voor Sandra even schrikken toen ze zondagochtend haar frituur wilde opendoen langs de Oostendesteenweg in Eernegem. Frituur Peter, in de kenmerkende witte barak, bestaat dit jaar 30 jaar en wordt al 27 jaar uitgebaat door Sandra. Zij sloot zaterdagavond rond 21 uur haar frituur en vertrok. Toen ze ‘s ochtends aan de achterzijde terug binnen wilde komen, merkte ze de inbraak meteen op. Een van de achterdeuren bleek met bruut geweld en vermoedelijk met een koevoet te zijn geopend. Sandra ging meteen na wat de buit was.

Tientallen ontdooide snacks

“Uiteraard ging ik eerst kijken naar de kassa”, zegt Sandra. “Al snel was duidelijk dat de kassalade openstond en dat alle geld daaruit verdwenen was, maar ook het kleingeld dat in een aparte lade stak was weg. Ik vermoed alles samen toch ruim 200 euro. Daarna merkte ik echter dat ze een rondgang hebben gedaan in de hele frituur. Uit de frigo in de zaak waren alle blikjes Red Bull gestolen en in de koelcel bleken nog eens tientallen blikjes en flesjes frisdrank weg. Uit de rekken graaiden ze dozen vol met ontdooide frituursnacks mee.”

“Wat ze met al die frituursnacks gaan doen, is me een groot raadsel”

“Tientallen frikandellen, brochetten, chix fingers, bitterballen en mammoetworsten. Wat ze daarmee zijn, is een groot raadsel. Verkopen kan niet en opeten lijkt me onwaarschijnlijk. Ik vermoed dat ze ontgoocheld waren over de geringe geldbuit en dan maar meenamen wat ze konden. Ook grote potten saus namen ze mee. Erger is wel dat ze bij het terugkeren in de keuken ook een dure professionele microgolfoven meenamen. Nochtans is die weinig geschikt voor huishoudelijk gebruik. Tot slot knipten ze ook het snoer van de steelstofzuiger door maar lieten wel het oplaadstation staan. Vreemd allemaal.”

Sleutelbos terug

Alles samen bedraagt de buit toch snel 3.000 euro en dat is een flinke domper voor Sandra. “Twintig jaar geleden braken ze al eens in, was de schade aan ramen groter maar de buit kleiner”, vervolgt Sandra. “Zondagmiddag kon ik niet openen, want eerst moest de deur hersteld worden en kwam het labo van de politie langs voor een sporenonderzoek. Pas later merkte ik op dat ook de sleutelbos van de frituur gestolen werd. Plots werd ik op Facebook aangesproken van iemand die de sleutels gevonden had in Ruddervoorde en iemand mijn sleutels herkende. Gelukkig heb ik die intussen dus al terug. Voor het overige zal het werken worden om het verlies te compenseren en hopen dat de politie iets kan vinden van sporen, maar ik heb er weinig hoop op”, besluit Sandra. (JH)