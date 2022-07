Inbrekers stelen Kuifje-auto’s van Rudy: “Ik had ze allemaal verzameld en wilde ze graag aan mijn kleinzoon geven”

Rudy Van Iseghem (78) heeft enkele dagen nadat er bij hem werd ingebroken nog altijd een krop in de keel als hij de lege plank toont waar zijn verzameling met miniatuurauto’s uit de strips van Kuifje stonden. Hij had de volledige collectie bijeengezocht en wilde ze graag aan zijn kleinzoon geven. “Ik vind het zo erg voor hem dat het nu allemaal weg is”, vertelt de Oostendenaar.

Toen Rudy maandag rond 13 uur terug thuis kwam na zijn dagelijkse uitstap naar het ontmoetingscentrum in de buurt om te eten, wist hij meteen dat er iets niet pluis was. Hij kreeg de deur van zijn woning niet goed open omdat er een brandblusser was neergelegd achter de deur. Eenmaal binnen zag hij meteen dat iemand had ingebroken. “De inbrekers zijn via de tuin van de buren aan de achterkant binnengeraakt en zo doorgelopen naar boven”, toont Rudy. Hij vreest dat de inbrekers hier al eerder geweest zijn.

“Het kan geen toeval zijn dat ze net over de middag langskomen als ik ga eten in ontmoetingscentrum De Schaperye. Ik doe dat elke middag. Wie komt er anders midden in de dag inbreken? Ik ben nochtans maar een uurtje weg.” In korte tijd hadden de inbrekers het specifiek gemunt op de verzameling miniatuurauto’s van Rudy. “Er komen er hier quasi geen mensen over de vloer. Weinig mensen weten dan ook van mijn verzameling. Als je hier vanachter binnenkomt moet je nog een ganse weg afleggen tot boven. Ze wisten dus heel goed waar ze moesten zijn.”

70 modellen in originele verpakking

Achteraan in een hoek stonden de auto’s in een kast. Het gaat om de serie van 70 modellen met auto’s uit Kuifje die verkocht werden door Atlas. Daarnaast zijn ook de auto’s van Dinky Toys meegenomen die naast de kast stonden. Er blijven nu enkel twee lege doosjes achter. “De auto’s zitten allemaal in hun originele verpakking met de nodige certificaten erbij. Voor de rest werd er niets aangeraakt.” Op de plank hangt nog een klein blaadje met daarop, Eigendom van Brecht. “Ik wilde de verzameling heel graag geven aan mijn kleinzoon. Ik vind het vooral jammer voor hem dat het nu allemaal weg is.”

De verzameling is ook geld waard, maar hoeveel exact weet Rudy niet. “In het programma ‘Rijker dan je denkt?’ werden ooit prijzen gezegd van 20 euro per auto. Het zijn er in totaal een 70-tal. Maar de auto’s in het programma zaten zelfs niet in hun originele verpakking, die van mij wel. Dan zijn ze veel meer waard. Maar uiteindelijk doet dat er voor mij eigenlijk zelfs niet toe. Ik ging ze toch nooit verkopen. Ik heb zo lang gezocht om alle auto’s te verzamelen en nu zijn ze allemaal weg. Ik genoot echt van mijn collectie en ik was blij dat ik het kon doorgeven aan mijn kleinzoon”, zegt Rudy.

Verdachte loten melden

Rudy hoopt dat zijn verzameling nog kan teruggevonden worden. “Het zou mij veel plezier doen als het nog terug opduikt. Mijn dochters houden het internet in de gaten en kijken of het ergens te koop wordt aangeboden, maar de kans is klein natuurlijk.” De familie hoopt dat mensen verdachte loten die te koop worden aangeboden melden bij de politie.

Bij Politie Oostende wordt ondertussen bevestigd dat er een onderzoek loopt naar de inbraak.

