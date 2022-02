Inbrekers stelen juwelen in appartement van oudere dame

In een appartement van een oudere dame nabij Petit Paris in Oostende werd woensdagochtend tussen 10 en 11.15 uur ingebroken. De inbrekers maakten juwelen buit.

Het slachtoffer, een dame van in de tachtig jaar, verliet omstreeks 10 uur haar appartement om inkopen te doen. Ruim een uur later, rond 11.10 uur, keerde ze terug en deed ze nog even een praatje in de gemeenschappelijke gang.

Wanneer het slachtoffer aan haar woonst kwam, merkte ze dat de voordeur was opengebroken en het appartement volledig werd doorzocht. Het slachtoffer doet melding van enkele ontvreemde juwelen.

Drie onbekende mannen

Ook zag ze tijdens de babbel in de gang drie onbekende en in het zwart geklede mannen naar beneden komen. Of zij iets met de diefstal te maken hebben, wordt verder onderzocht.

Het slachtoffer kan rekenen op ‘hercosi’, hercontactname met slachtoffers na een inbraak. Daarbij wordt een update over het onderzoek gegeven, en extra informatie en ondersteuning aangereikt.