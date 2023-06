Inbrekers stelen auto van parlementslid Melissa Depraetere: “Dit gevoel wens je niemand toe”

In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 juni zijn inbrekers binnengedrongen in de woning van federaal parlementslid Melissa Depraetere (Vooruit) en haar partner Kenneth Vermeulen. Ze gingen aan de haal met hun wagen en een pak elektronisch materiaal.

Wat een mooi weekend vol leuke en zonnige momenten moest worden, is voor Melissa Depraetere (31) en Kenneth Vermeulen (38) uitgedraaid op een nachtmerrie. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg het koppel bij hen thuis in Stasegemdorp in de Harelbeekse deelgemeente Stasegem ongenode gasten over de vloer.

“We lagen rustig te slapen toen ze via onze tuin zijn binnengedrongen”, reageert Kenneth, die als woordvoerder bij Vooruit aan de slag is. “Toen ik ‘s ochtends merkte dat het schuifraam open stond en de autosleutels verdwenen waren, wist ik meteen wat er gebeurd was.”

Zelfde bende als in Izegem?

De inbrekers gingen aan de haal met de Volvo-SUV van het koppel en griste ook nog een pak elektronische toestellen mee. “Onze laptops, een smartwatch… Ze namen zelfs de tijd om in de keukenkasten de opladers te zoeken. Het gaat duidelijk om een bende die heel goed weet waarmee ze bezig zijn.”

“Op het moment dat die inbrekers onze woonkamer doorzochten, lag ons metekindje bij ons boven te slapen”

Diezelfde nacht werden iets verderop nog twee auto’s gestolen: een Audi A6 en een Volkswagen T-Roc. Eind mei werden in Izegem, Roeselare en Ingelmunster eveneens enkele Audi A6-wagens gestolen, naast laptops, tablets en geld. “Ik vermoed dat het om dezelfde groep gaat”, zegt Kenneth.

Zure nasmaak

“De Audi A6 die hier in Stasegem gestolen is, werd via een tracker in het centrum van Roubaix teruggevonden. Onze auto werd door ANPR-camera’s rond 3.30 uur ‘s nachtds gesignaleerd op de autosnelweg richting Frankrijk, daarna richting Gent en dan opnieuw op weg naar Frankrijk.”

“Gisteren (zondag 11 juni, red.) ben ik op eigen initiatief twee uur doorheen Roubaix gereden, op zoek naar onze auto. Helaas zonder resultaat. Onze garage wist ons intussen te vertellen dat ook onze wagen een tracker heeft. We hopen dat die iets oplevert.”

Naast het materiële verlies zorgt vooral de nare ervaring voor een zure nasmaak. “Toen die kerels onze woonkamer aan het doorzoeken waren, lagen we boven te slapen en ook ons metekindjes overnachtte hier net. Dit laat een bijzonder vies gevoel achter. Zoiets wens je niemand toe.”

Wie iets gezien heeft of een tip heeft, kan contact opnemen met Politiezone Gavers op 056 733 511.