Inbrekers slaan weer toe in voetbalkantines

Voetbalclubs SK Staden en VK Langemark-Poelkapelle kregen zaterdagnacht ongewenst bezoek over de vloer. In beide kantines werd een ravage aangericht, maar de buit bleef telkens minimaal.

“Ik ontdekte de inbraak toen ik rond kwart voor zeven op de club aankwam”, vertelt Jean-Pierre Deraeve, voorzitter van derdeprovincialer SK Staden. “De inbrekers gooiden een raam van de kantine in en probeerden ook een aantal deuren in te trappen. Enkel de deur waar zich het stooklokaal bevindt, begaf het. Binnen trapten ze een deur in die toegang geeft tot het scheidsrechterslokaal. Veel buit maakten ze niet. Enkel twee flesjes Stella en twee flesjes Pepsi Max blijken verdwenen.”

Sporenonderzoek

“We hebben wel redelijk veel schade”, vervolgt de voorzitter. “Het is overigens al de zevende of achtste keer dat we ongewenst bezoek kregen. Ik ben ondertussen de tel wat kwijt. De laatste inbraak dateert van vier jaar geleden. De politie is ter plaatse gekomen. We wachten nu nog op een team dat sporenonderzoek doet. Er is immers een voetafdruk achtergebleven op een ingetrapte deur. De politie gaat ook de camerabeelden van de nabijgelegen sporthal bekijken. Hopelijk worden de daders nu wel gevat. Bij vorige inbraken was er immers nooit een spoor naar de daders.”

Ook enkele kilometers verderop kreeg vierdeprovincialer VK Langemark-Poelkapelle ongewenst bezoek. De inbrekers forceerden een raam om zo tot in de kantine te geraken. Daar werd ook alles overhoop gehaald, maar er werd niets gestolen.

