Inbrekers slaan toe op zeven plaatsen in dezelfde wijk: “We wisten meteen dat iemand bij ons binnen zat”

Afgelopen weekend sloegen inbrekers toe op verschillende plaatsen in de Oostendse wijk Stene. Bij sommige mensen werd een som geld buitgemaakt, bij anderen kregen ze dan weer de kans niet omdat ze tijdig opgemerkt werden. “We slapen niet meer op ons gemak”, klinkt het bij een van de slachtoffers.

Inbrekers sloegen volgens de Lokale Politie van Oostende afgelopen weekend toe op zeven verschillende locaties, allemaal in dezelfde buurt. Het gaat om de Steensedijk, de Lariksenlaan en de Leeuwerikenstraat. Didier Debruyne (68) en Chantal Dooms (66) hoorden boven lawaai toen ze televisie aan het kijken waren. “Mijn vrouw hoorde tot twee keer toe een sissend geluid en een slag”, zegt Didier. “Ik ben wat hardhorig en daardoor staat onze televisie wat luider. Ik had niets gehoord.”

“Ik dacht eerst dat het geluid van hiernaast kwam”, vervolgt Chantal. “Maar toen we een hardere slag hoorden, zetten we de televisie stil. Op dat moment hoorden we mensen lopen. We wisten meteen dat iemand bij ons binnen zat. Gelukkig namen ze meteen de benen toen ze hoorden dat we onze televisie stilder zetten. Ze dachten waarschijnlijk dat ze ontdekt waren.”

Schroevendraaier

De dieven klommen binnen via het plat dak achteraan de rijwoning. “Ze braken met een schroevendraaier het raam om zo met een ijzerdraad de klink te bedienen. Het zijn dus mensen die perfect weten waarmee ze bezig zijn. Op camerabeelden zagen we uiteindelijk dat ze met drie waren”, aldus Didier.

Waar de dieven bij Didier en Chantal de kans niet kregen om iets te stelen, konden ze dat enkele huizen verder wel. “Bij ons werd er 600 euro cash geld gestolen”, zegt een buur die liever anoniem wenst te blijven.

“Via het plat dak konden ze tot bij het slaapkamerraam komen en dat hebben ze geforceerd. Ik moet hard werken voor die 600 euro, maar dat is niet het grootste van mijn zorgen. Ik ben vooral niet meer op mijn gemak. Slapen doe je met een oog open. Normaal hebben we een waakhond, maar die was met mijn zoon, die beveiligingsagent is, mee gaan werken.”

Verdachte gedragingen

“Wij kunnen bevestigen dat er zeven keer ingebroken werd in dezelfde buurt in de wijk Stene”, klinkt bij Timmy Van Assche, woordvoerder bij Lokale Politie Oostende. “De politie is dan ook een onderzoek gestart naar de dader(s).”

Of het bij alle inbraken om dezelfde dader(s) gaat, is voorlopig niet duidelijk, maar die kans lijkt wel groot. De politie vraagt dan ook om alle verdachte gedragingen – en niet alleen in Stene, maar overal – meteen te melden via het noodnummer 101. “Als mensen verdachte gedragingen melden, kan de politie meteen ingrijpen en dat vergroot dan weer de pakkans”, aldus de perswoordvoerder van de politie.

(JR/ Foto JR)