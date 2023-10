Inbrekers slaan toe in Den Arend in Roeselare, daders duidelijk te zien op camerabeelden

In de nacht van maandag op dinsdag werd er ingebroken in het populaire café Den Arend op het Polenplein. De daders doorzochten het hele pand en brachten onder andere schade toe aan de kasten van de schaakclub. Uiteindelijk gingen ze er met een heel geringe buit vandoor, een hoeveelheid sigaretten.

Een medewerker van café Den Arend merkte dinsdagochtend kort na 5 uur op dat er ingebroken was. Twee daders waren het café op het Polenplein binnengeraakt en hadden de hele zaak doorzocht. Het duo zocht in de keuken en ging ook op de eerste verdieping op zoek naar een mogelijke buit.

De daders forceerden daar onder andere de deuren van de kasten van schaakclub de Torrewachters en gooiden er alles overhoop. Uiteindelijk werd daar niets gestolen. “Wij werden dinsdag door de mensen van het café op de hoogte gebracht van de inbraak. Een doelloze inbraak, maar de beschadigingen zorgen toch voor kopzorgen bij de club”, zegt bestuurslid Bernard Logie.

Uiteindelijk gingen de daders er enkele minuten later vandoor. Ze hadden enkel wat sigaretten mee als buit. De politie is een onderzoek gestart. Het labo kwam dinsdag langs voor een sporenonderzoek. “De daders zijn duidelijk herkenbaar op onze camerabeelden. Gelukkig konden we dinsdag toch het café openen voor de wekelijkse markt”, zegt Jean-Claude Vanbesien, zaakvoerder van café Den Arend.