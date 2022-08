Inbrekers slaan met koevoet toe bij bekende Brugse letterbeeldhouwer Maud Bekaert

Onbekenden hebben donderdagnacht ingebroken in de winkel van de bekende letterbeeldhouwer Maud Bekaert in de Sint-Clarastraat in Brugge. Met een koevoet beukten ze de voordeur in.

Vrijdagmorgen deed Maud Bekaert de verrassing van haar leven op, toen ze omstreeks 6.30 uur arriveerde in haar winkel. “Er staan camera’s in mijn winkel, ik had een melding gekregen van een ‘beweging’, maar dacht dat er een ‘vlieg’ of kat gepasseerd was. Tot mijn verbazing was de voordeur met veel geweld geforceerd. Alles lag overhoop, in de keuken en op de bovenverdieping, waar mijn kunstwerken geëxposeerd staan. De dieven heben zelfs even in het bed gelegen, dat geeft mij een akelig gevoel.”

Kabaal

“De daders zijn aan de haal met wat cahs, niet veel, en mijn laptop waarop ik mijn ontwerpen maak. Ze hebben alles nauwgezet doorzocht en kapot gescheurd. Maar van mijn kunstwerken zijjn ze af gebleven! Het gekke is dat ze via de straatzijde, met veel lawaai binnen gedrongen zijn. Mijn buurvrouw hoorde kabaal, maar realiseedre zich niet dat het om een inbraak ging”, aldus Maud Bekaert.