Inbrekers richten veel schade aan bij inbraak in grote villa in De Panne

In de Kinkhoornlaan in De Panne werd afgelopen weekend een inbraak vastgesteld in een grote villa. Omdat die nagenoeg leeg stond, konden ze geen buit maken.

De inbraak in de grote villa in de Kinkhoornlaan in De Panne, een doodlopende zijstraat niet ver van de Dynastielaan, werd zaterdagmiddag rond 12.40 uur opgemerkt. Wanneer de inbrekers precies toesloegen, is onduidelijk. Vermoedelijk werd de inbraak tussen woensdag en zaterdag gepleegd. Bij de inbraak werd heel wat schade aangebracht. De dieven forceerden er twee grote schuiframen door ze met een steen stuk te gooien.

Eenmaal binnen doorzochten ze het ganse huis. Die staat evenwel sinds enkele maanden vrijwel leeg, tot voor kort was er een onderneming in gevestigd maar de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar het binnenland. In de woning konden de inbrekers dan ook geen buit maken. Na de vaststellingen van de politie werd de brandweer nog ter plaatse gevraagd om de schuiframen dicht te maken met houten panelen. (JH)