Inbrekers richten ravage aan in Oostendse horecazaak

Om 3 uur in de nacht van donderdag op vrijdag hebben dieven ingebroken in eethuis De Lunchboutique in Oostende. De inbrekers forceerden het rolluik en gooiden een raam in. Ze lieten een grote ravage achter. Om hun sporen uit te wissen gooiden ze overal afwasmiddel in het rond.

“De bovenburen hebben omstreeks 3 uur veel lawaai gehoord, maar dachten dat er een levering gebeurde”, vertelt uitbaatster Alicia Sieredzinska. “Het forceren van het rolluik en het ingooien van de voordeur moet wel voor veel kabaal gezorgd hebben. De inbrekers hebben in elk geval de tijd genomen om de zaak te doorzoeken. Ze leegden de kassa, waarin wat startgeld stak en in het kantoor hebben ze mijn tablet gestolen.”

Alicia werd vrijdagmorgen door de politie op de hoogte gebracht van de inbraak in haar eethuisje. Een vroege voorbijganger had de schade aan de inkomdeur vastgesteld en de politie verwittigd.

“We wonen vlakbij en we zijn pas sinds juni 2021 open. We kregen al last van vandalisme, maar dit is veel erger”, vervolgt Alicia. “Dit is een tegenslag waar je echt niet goed van bent. Gelukkig kon de deur dicht gemaakt worden en op vrijdagmiddag konden we weer openen. Dat kon niet zonder eerst alle meubels en vloeren op te kuisen, want alles zat onder het zeepsop en afwasmiddel, dat de inbrekers overal rond gespoten hadden.”

De politiediensten kwamen langs om een sporenonderzoek uit te voeren. Of dat iets zal opleveren, zal de toekomst uitwijzen.

