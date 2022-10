Inbrekers maken liefst 32.000 euro aan elektrische mountainbikes buit in Poesele Fietshoeve in Lo-Reninge

Bij een inbraak in de Poesele Fietshoeve in Lo-Reninge vorige week hebben inbrekers liefst 32.000 euro aan elektrische mountainbikes gestolen. Een fikse tegenslag voor uitbaters Andy en Evelyne, die hun project nog geen jaar geleden startten. “We hebben er even aan gedacht om te stoppen na deze tegenslag, maar dankzij de vele steun willen we niet opgeven.”

Pas enkele maanden geleden startten de 47-jarige Andy Vanhoutte en zijn vrouw Evelyne Verheye (43) de Poesele Fietshoeve. Vorig jaar kochten ze daarvoor een boerderij op een idyllische plaats in de Westpoeselstraat, vlakbij de Ieperlee. Die boerderij werd verbouwd tot een ontmoetingsplaats waar fietsers en wandelaars kunnen genieten van een hapje en drankje op het terras, vlakbij de knooppunten. Er werd ook een fietswinkel geopend. Daar worden elektrische fietsen verkocht en verhuurd, vooral mountainbikes. Het is in die winkel dat de dieven vorige week zwaar toesloegen.

32.000 euro mountainbikes gestolen

“Toen we woensdagochtend de winkel binnengingen zagen we dat de voordeur geforceerd was”, zegt Andy. “Het slot en het alarm waren uitgehaald. Allemaal heel netjes en zonder lawaai maken. Binnen knipten ze de kettingen door van zes elektrische mountainbikes, allemaal van het Italiaanse merk Fantic. Ze hebben een totale waarde van 32.000 euro. Ik vermoed dat ze daarna wellicht opgeschrokken zijn toen ik in onze woning ernaast opstond om naar het toilet te gaan. De twee duurste mountainbikes bleven in de winkel staan. Vermoedelijk zijn het echt professionals want ze gingen heel stil en zorgzaam te werk. Dezelfde ochtend bleken de koeien uit de weide van onze buren ontsnapt te zijn. De omheining was gemanipuleerd en in de weide waren voetstappen te zien. In onze winkel lag dan weer aarde. Dus wellicht zijn ze zo naar de voordeur van de winkel gegaan om de camera’s te omzeilen. We vermoeden dus ook dat ze met meerderde waren.” Het koppel deed aangifte bij de politie die de zaak onderzoekt.

Zwarte markt

Het koppel doet nu een oproep naar tips en om aanbiedingen op tweedehandssites in de gaten te houden. “We vermoeden dat ze aangeboden zullen worden op de zwarte markt en dan wellicht in het buitenland”, vervolgt Andy. “Alle fietsen zijn gemerkt en die hier verkopen zal moeilijk zijn. In ieder geval hebben we er weinig hoop op ze terug te zien. Voor ons is dit een enorme tegenslag, zeker omdat we nog maar recent gestart zijn. We doen dit ook nog als hobby, buiten ons normale werk, ’s avonds en in het weekend. Het spookte door ons hoofd om ons project stop te zetten, want dit is een zware financiële domper en we hadden nog investeringen in het verschiet. Maar we kregen erg veel steun van mensen die ons aanmoedigen door te blijven gaan. Dit weekend zat ons terras ook weer helemaal vol. We gaan er dus nog steeds volop tegenaan”, besluit Andy. Meer info en foto’s zijn te vinden op de Facebookpagina van de Poesele Fietshoeve. (JH)