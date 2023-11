Inbrekers doorzoeken woning terwijl Joke (22) met peuter ligt te slapen: “Dit gevoel is bijzonder vies”

Terwijl mama Joke (22), haar vriend James (23) en hun peuter Jens (1) boven lagen te slapen doorzochten inbrekers woensdagnacht hun huis. Ze deden beneden hun ronde en stalen geld, sigaretten en twee skateboards. “Toen ik de inbraak ontdekte vreesde ik dat ze boven ook waren geweest en liep ik in paniek naar Jens zijn kamer, waar de dieven gelukkig niet binnen waren geweest. Maar het gevoel dat hier ‘s nachts iemand rondliep is bijzonder vies.”

Het was flink schrikken toen Joke Vunck (22) en haar vriend James Van Geluwe (23) donderdagochtend opstonden. Toen ze om zes uur naar beneden gingen ontdekten ze dat er ingebroken was in hun woning. “We zagen meteen dat twee skateboards verdwenen waren die aan onze gevel ter decoratie hingen”, doet Joke het verhaal. “Daarna sloeg ik meteen in paniek. Als ze overal in ons huis beneden waren geweest, dan misschien ook boven? Ons zoontje Jens, die 17 maanden is, slaapt in de eerste kamer als je boven komt. De schrik sloeg me om het hart want in een seconde besefte ik dat Jens ‘s nachts niet gehuild had om zijn tutje te vragen. Dus spurtte ik naar boven maar daar lag hij gelukkig nog vredevol te slapen. Misschien klinkt het overdreven, maar dit gevoel was zó vies dat ik even helemaal in paniek was.”

Geld en skateboards gestolen

Nadat het koppel gerustgesteld was dat hun zoontje in orde was deden ze een rondgang in hun huis. “En daaruit bleek dat ze toch wel overal in huis beneden geweest zijn”, vervolgt Joke. “In de veranda, die nochtans op slot was, werd een enveloppe met daarin 400 euro gestolen. Uit een kast verdween dan weer voor 200 euro aan sigaretten en van onze muur zijn twee skateboards gestolen. Die zijn elk zo’n 150 euro waard. James is al jarenlang een fervent skater en heeft meer dan twintig stuks aan de muur hangen als decoratie. Sommige zijn tot 500 euro waard, dus de inbrekers wisten duidelijk niet welke ze meenamen. Het is ook vreemd dat ze enkel dit pikten en bijvoorbeeld een gloednieuwe tablet die op de kast lag niet.” Nadat het koppel een inventaris opmaakte belden ze de politie op voor de nodige vaststellingen.

Deur niet op slot

Na een onderzoek bleek dat er nergens inbraakschade was. “We moesten vaststellen dat de dieven gewoon konden binnenkomen via de deur aan de zijkant van ons huis, die niet op slot was”, bekent Joke. “We geven momenteel onderdak aan een vriend van ons die in die ruimte slaapt. Hij is DJ en was bij zijn vertrek ‘s avonds vergeten de deur te sluiten. Toen hij om 5 uur thuiskwam waren de dieven al langs geweest. Beneden slaapt ook onze Mechelse herder in haar bench maar die gaf blijkbaar ook geen kik. We hopen maar dat buren met camera’s eventueel iets opgemerkt hebben op straat. Het is een ontzettend vies gevoel dat iemand in ons huis is geweest terwijl we rustig lagen te slapen. Dit willen we nooit meer mee maken.” De politie is een onderzoek gestart maar omdat er geen braakschade is konden er geen sporen vastgesteld worden. (JH)