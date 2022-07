Inbrekers al voor de derde keer aan de haal met duizenden euro tuinmachines bij Verde in Rekkem

In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken bij de specialist in tuinmachines en tuinhuizen Verde in Rekkem (Menen). De dieven gingen er met duizenden euro aan tuinmachines van het merk Stihl aan de haal. “Al de derde keer sinds we de zaak in 2008 overnamen”, aldus Ingrid Leconte, die Verde samen met Pedro Deryckere uitbaat.

De daders sloegen rond 01:00 uur zaterdagnacht toe. “Wel vreemd om het precies dit weekend te doen”, vindt Ingrid. “Het hele weekend is er met Rekkem Congé heel wat te doen. De voorbije nacht waren er bv. optredens en moet er toch meer volk dan anders op de been zijn geweest.”

Wisten waar ze moesten zijn

Daar stoorden de daders zich niet aan. Ze forceerden het slot van de deur en gingen gericht naar de ruimte waar de heggenscharen, doorslijpers, bosmaaiers en kettingzagen van het merk Stihl aanwezig waren. “Ze waren zeker voorbereid en wisten waar ze moesten zijn”, vervolgt Ingrid.

“Wat ons doet vermoeden dat ze al eerder op voorverkenning waren. We merkten de voorbije week een zwarte Audi op die nu opnieuw gezien zou zijn. Is er een link? Dat zal de politie onder meer op basis van camerabeelden onderzoeken. Mogelijk kruiste een politiepatrouille die na het inbraakalarm naar hier op weg was de auto van de vluchtende daders.”

Na de inbraak trad het alarm van de zaak in werking maar nog vooraleer de politie ter plaatse was, waren de daders al vertrokken. “Ze lieten nog een spoor van machines achter”, aldus Ingrid. De derde inbraak sinds de overname in 2008 is voor Pedro en Ingrid opnieuw een domper.

Franse grens is geen troef

“Als er morgen een tuinman een heggenschaar wil kopen, kunnen we die niet aanbieden”, zucht Ingrid. “Op die manier zijn we eigenlijk dubbel gestraft. En het is al zo moeilijk om geleverd te krijgen wat we willen. En op het vlak van beveiliging namen we al maatregelen zoals paaltjes voor de vitrines. Maar als dieven het op iets gemunt hebben, raken ze sowieso binnen. Onze ligging vlakbij de Franse grens is natuurlijk geen troef als doelwit voor inbraken maar ook elders bij collega’s, zoals in Rollegem-Kapelle, braken ze al verschillende keren binnen.”

De politie van de zone Grensleie is een onderzoek gestart. Wie zaterdagnacht rond 1 uur verdacht gedrag opmerkte, wordt gevraagd dit te melden. Ook wie de komende dagen op tweedehandssites nieuwe Stihl-machines te koop ziet aangeboden worden, laat dit best aan de politie of via info@verde.be weten.

(LSi)