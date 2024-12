Inbrekers aan de haal met trouwring van Dorines overleden man: “Vrees dat ik die nooit meer terug zie”

Dorine Vanderper (62) uit Loker vreest de trouwring van haar overleden man en munten van haar vader, zaken die voor haar van onschatbare waarde zijn, nooit meer terug te zullen zien. De spullen werden buitgemaakt bij een inbraak in haar woning. Ook bij twee buren sloegen de boeven toe. “We deden heel de nacht geen oog meer toe”, aldus een buurvrouw.

In de Dikkebusstraat in Loker werden afgelopen zondag drie buren het slachtoffer van een inbraak. De daders drongen binnen langs de achterzijde van de woningen en waren vooral op zoek naar juwelen. “Zie je dat poortje in de tuin openstaan? Ze moeten daarlangs zijn binnengekomen”, zucht Dorine Vanderper.

“We waren net een weekendje naar Oostende. Gisteren (zondag, nvdr) zaten we in de bioscoop toen ik een telefoontje kreeg van buurvrouw Stefanie. Ik vond het vreemd dat ze ons op dat tijdstip contacteerde en belde haar daarom na de film terug. Ze vertelde mij dat er bij haar was ingebroken en vroeg of wij niets hadden gemerkt. Omdat we aan zee zaten, hadden we dat uiteraard niet.”

“Toen ik het gesprek had afgesloten, begon ik echter te denken dat er misschien ook bij ons iets was gebeurd. Ik belde mijn buurvrouw terug met de vraag eens een blik te gaan werpen op onze woning. Na vijf minuten hoorde ik haar al terug, met de boodschap dat er bij ons boven ramen openstonden en er glas op de grond lag.”

Grote emotionele waarde

Dorine en haar partner wisten meteen hoe laat het was en sprongen onmiddellijk in de wagen om snel terug huiswaarts te gaan. “Tijdens het uur rijden moest ik voortdurend denken aan wat er allemaal weg kon zijn bij ons thuis”, zucht het slachtoffer. Eénmaal thuis belde ze direct de politie.

“Boven zagen we ons juweelkastje op de grond liggen. Al de spulletjes die geen waarde hebben, waren er nog, maar andere stukken bleken verdwenen. Ik verloor mijn eerste man en onze trouwringen hebben ze meegenomen. Dat vind ik zo jammer. Ook zaken die ik van mijn overleden vader, zoals munten, namen zijn weg. Dat zijn allemaal zaken van een grote emotionele waarde, die onbetaalbaar zijn. Ik vrees dat we ze nooit meer terug zullen zien”, zucht Dorine.

Raam geforceerd

Dorine waarschuwde de echtgenote van schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen), die van oppas was op de woning van buurman David Gesquière. “David en zijn gezin zijn vrienden van ons die even weg waren. Wij kwamen in tussentijd voor de poes zorgen”, aldus de schepen.

“We kwamen vanmorgen naar hier en merkten meteen dat er een raam was geforceerd met een koevoet of zo. De dieven gingen heel zorgvuldig te werk, want ze haalden alles netjes uit en waren duidelijk op zoek naar goud en juwelen. Ze wisten goed wat ze nodig hadden. Ondertussen kwam de politie langs. Er gebeurde een sporenonderzoek en er worden videobeelden uit de buurt onderzocht.”

Bij de inbraak zouden de boeven ook een ladder hebben gebruikt. “Het is hemeltergend”, zucht David Gesquière. “Je trekt er eens op uit na het vele werk en kan kom je dit tegen.”

Langs het dak

Het derde slachtoffer Stefanie Verstraete (24) en haar vriend Michiel Verbeke (22) kwamen zondag rond 20.20 uur thuis. “En toen mijn vriend naar boven ging, merkte hij dat we ongewenst bezoek over de vloer hadden gekregen”, aldus Stefanie. “Het raam stond open en de kamer was doorzocht. De boeven waren langs het dak binnengedrongen, want er zijn enkele pannen kapot Ook het venster is beschadigd. Ze hebben geen geld meegenomen, maar bekeken al de juwelen.”

Stefanie en Michiel wonen een jaar in de woning. “Het is beangstigend om dit te moeten meemaken. Er zijn vreemde mensen in ons huis geweest en ze doorzochten onze spullen. Een fijn gevoel is dat toch niet en we hebben dan ook heel weinig geslapen afgelopen nacht.”

Schepen Bart Vanacker kent het gevoel, want hij kreeg in oktober nog af te rekenen met een inbraakpoging in zijn huis, eveneens in Loker. “Ik denk dat ze het toen gemunt hadden op mijn wagen, maar die konden ze gelukkig niet buitmaken. Na dat feit installeerde ik bewegingsmelders, iets wat ik iedereen kan aanraden. Bij de minste beweging, gaat de verlichting aan, iets wat toch altijd afschrikt. Ik kan het daarom iedereen aanraden. En ook een goed alarm is natuurlijk heel waardevol.”

Naast de drie inbraken in Loker, vonden er twee gelijkaardige feiten plaats in Poperinge.

(CM)