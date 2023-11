Inbrekers aan de haal met kleingeld Ter Steenland, maand voor cafébaas (53) zijn afscheid

Ongewenst bezoek in de cafetaria van Sporthal Ter Steenland in Rekkem. Uitbater David Devos (53) merkte dinsdagmorgen op dat zijn kassa met kleingeld gestolen werd. Extra sneu, want volgende maand neemt hij na 9 jaar afscheid van het café.

Eind december geeft Voske, zoals iedereen in de regio David Devos (53) kent, zijn afscheidsfeestje. Na negen jaar pinten tappen in Ter Steenland in de sporthal in Rekkem, geeft hij de sleutels door aan Jeremy Vanterwyngen (34). Echter, veel reden tot vieren had David dinsdag niet.

Zoals elke morgen ging hij ook dinsdag naar de cafetaria om er te poetsen. Meteen merkte hij iets vreemds op. “De toog lag helemaal overhoop en ook de achterdeur stond open”, vertelt hij. “Ik zag al snel dat er in al mijn kasten was gerammeld. Al het kleingeld, dat kan al snel zo’n 1.000 euro zijn, is verdwenen.”

De dieven wisten alvast wat ze deden. “Ze kwamen via de poort achteraan op het terrein. Vroeger was die toe, nu staat die altijd open”, klinkt het. “Ze sneden de kabel van mijn camera door en braken een ruitje achteraan het café. Zo zijn ze binnengekomen. Daarna draaiden ze ook de camera aan de toog. Ze wisten duidelijk wat ze deden.”

David heeft evenwel vier camera’s hangen. De beelden van deze die ze niet verschalkten, zijn intussen bij de politie. Zij onderzoeken de zaak nu. Voor Voske is het een domper. “Ze mogen nog 37 ruiten inslaan, dat is verzekerd. Maar ik ben wel een hoop geld kwijt. En dat een maand voor ik stop. In die negen jaar had ik nooit een inbreker over de vloer. Het is alsof ze erom gedaan hebben.” (JD)