Inbrekers aan de haal met kleingeld in Wereldwinkel en café Tonneke in Lichtervelde

Inbrekers hadden het afgelopen weekend gemunt op handelszaken in Lichtervelde. Zowel de Wereldwinkel als café Tonneke kregen ongewenst bezoek over de vloer.

Inbrekers sloegen tijdens de nacht van zondag op maandag toe in de Oxfam Wereldwinkel in de Marktstraat in Lichtervelde. “We kregen van onze huurder, die boven de winkel woont, de melding dat er was ingebroken. Hij zag maandagochtend dat de voordeur niet dicht was”, aldus Kris Vandenbussche van de Wereldwinkel. “We dachten eerst dat het een poging tot inbraak was, maar ze zijn effectief binnen geweest. De bankbiljetten die in de kassa zaten als wisselgeld, zijn weg. Voor de rest is er niks gestolen en er is ook geen schade.”

Onfair

“Het gaat niet om veel geld, maar als kleine vzw met een werking van vrijwilligers die eerlijke handel hoog in het vaandel draagt, voelen we ons wat onfair behandeld”, zucht Kris. “Maar je staat daar helaas machteloos tegenover. Wel verrassend dat zoiets hier kon gebeuren, op een druk kruispunt als dit. Intussen hebben we wel een camera gehangen, in de hoop dat die inbrekers in de toekomst zal afschrikken. Gelukkig was er ook goed nieuws: Radio2 komt volgende week vrijdag als vrijwilliger met ons meedraaien. Dat nieuws maakte onze dag toch wat beter…”

Vies gevoel

Het was een drukke nacht voor criminelen, want ook in café Tonneke in de Neerstraat – tegenover Cinema De Keizer – sloegen inbrekers toe. “Er was kleingeld uit de kassa verdwenen en de kabel van onze camera was stukgetrokken”, vertelt zaakvoerster Elly Lapeire. “Echt veel hebben ze niet mee, maar het is een heel vies en onveilig gevoel.”