Inbrekers aan de haal met geld en sterkedrank in sfeercafé ’t Verschil

In de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 3.45 uur hebben twee gemaskerde onbekenden ingebroken in sfeercafé ’t Verschil op de markt in Eernegem.

Het was dienster Heide Vanhooren die vrijdagochtend omstreeks 6.45 uur de inbraak vaststelde. De inbrekers kwamen binnen via de voordeur die ze intrapten.

Camerabeelden

De geldlade van de kassa werd opengebroken en de inhoud van de kassa, zo’n 400 euro, werd ontvreemd. Ook de geldlades van de speelautomaten werden leeggemaakt.

Daarnaast namen de inbrekers ook nog enkele flessen sterkedrank mee. De spaarkas werd evenwel ongemoeid gelaten. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en namen camerabeelden mee voor verder onderzoek.