Inbrekers aan de haal met drie kassa’s van apotheek Medi Market: “We hebben overval vermeden”

Medi Market in de Torhoutsesteenweg in Oostende kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag bezoek van inbrekers. Drie mannen stampten de deur open en gingen er aan de haal met drie kassa’s. Ze maakten zo’n 1.000 euro buit. “Ik vrees ervoor dat ze mij wilden overvallen”, klinkt het bij de uitbaatster die vlak daarvoor nog aanwezig was.

Charlotte Reynders en Arne Wittewrongel waren afgelopen weekend met hun apotheek Medi Market van wacht. Dat betekent dat klanten de hele nacht door bij de apotheek terecht kunnen om er medicijnen op voorschrift af te halen. Charlotte was kort voor de inbraak nog in de zaak. “Ik ben hier ongeveer omstreeks middernacht vertrokken, want we blijven uiteraard niet aanwezig in de zaak als we van wacht zijn”, vertelt Charlotte. “Om 2 uur kregen we een melding van een inbraakalarm. Dat komt via een tussenpersoon bij ons terecht, dus dat duurt wel even. En dan moesten we ook nog tot daar gaan.”

Op camera

Bij aankomst zag het koppel dat de deur van de winkel wagenwijd open stond. “Op dat moment wisten we meteen dat er iemand binnen was geweest”, vervolgt Charlotte. “De drie eerste kassa’s waren verdwenen. Ze waren met drie, dat is op de camerabeelden van de zaak te zien. Op die camerabeelden is te zien hoe ze met enige agressie op de deur schoppen om ze open te krijgen. Ze liepen meteen naar de kassa’s. Het leek wel of ze wisten waar ze moesten zijn.”

“Toen ze zagen dat er niemand meer in de zaak was, besloten ze om in te breken” – Charlotte Reynders

Nog op de camerabeelden werden de drie al een half uur voor de effectieve inbraak opgemerkt in de buurt. “Ik vermoed dat ze van plan waren om mij te overvallen”, denkt Charlotte. “Misschien hebben ze mij eerder op de avond zien staan en zijn ze zo terug gekomen? Toen ze bij terugkomst zagen dat er niemand meer in de zaak was, besloten ze dan maar om in te breken. Het zijn uiteraard maar speculaties. Maar waarom zouden ze anders deze winkel uitkiezen?”

Klein bedrag

De politie was snel ter plaatse en kamde de buurt uit op zoek naar een spoor van de daders. “Aan de overkant hebben ze de kassa’s teruggevonden, maar van de daders geen spoor. Uiteraard was het geld uit de kassa’s verdwenen. Normaal halen wij het geld altijd uit de kassa’s, maar omdat we nu van wacht waren, was er nog een kleiner bedrag aanwezig. De buit? Zo’n 1.000 euro. In de toekomst laten we het geld niet meer in de kassa zitten, ook niet als we van wacht zijn.”

Ook aan de overkant werd afgelopen weekend ingebroken. Bij camperwinkel Urbano werd ingebroken in een mobilhome. Er is schade, maar voorlopig is het volgens de eigenaar nog niet duidelijk wat er precies gestolen werd. De politie bevestigt dat er een onderzoek gestart is naar de inbraken. Het is alvast niet de enige inbraak afgelopen weekend in de wijk. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd een jong koppel ook al het slachtoffer van een inbraak in hun woning.