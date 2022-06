Inbrekers aan de haal met cash geld en Mercedes bij ex-voorzitter KV Kortrijk, auto ondertussen teruggevonden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in de apotheek en woning van advocaat en ex-voorzitter van KV Kortrijk Joseph Allijns. De daders gingen met cash geld en de Mercedes 220 aan de haal. Dankzij het track and tracesysteem kon de auto de volgende dag teruggevonden worden in het Franse Hem, nabij Roubaix. “Het gevoel dat de daders heel dicht bijgekomen zijn terwijl je slaapt, is niet fijn”, aldus Allijns.

Halfweg 2012 kregen Joseph Allijns en zijn echtgenote al eens af te rekenen met een inbraakpoging aan de Pottelberg in Kortrijk. Hij runt er een advocatenkantoor, zijn echtgenote een apotheek op de wijk Rodenburg. Het koppel woont er ook. “We hoorden van de inbraak niets”, vertelt Joseph. “Toch moeten ze tot vlakbij de deur van onze slaapkamer zijn gekomen. Dat geeft een vies gevoel.”

Pas zaterdagochtend kon de inbraak dus opgemerkt worden. “Er zijn portefeuilles, cash geld en sleutels van de Mercedes uit de handtas van mijn echtgenote verdwenen. Ze namen ook de kassa met wisselgeld in de apotheek mee. Met de autosleutels gingen ze ook met de auto aan de haal. De daders gingen heel professioneel te werk want ze trokken ook de stekker van de camerabewaking uit. Voorlopig beschikken we niet over camerabeelden maar via de computer zullen we ze toch nog proberen te recupereren.”

De Mercedes met nummerplaat 1- VHA-300 kon om 5.12 uur richting Doornik worden gedetecteerd. “Ik vrees dat die richting Frankrijk vertrokken is”, aldus nog Joseph. “Toch hoop ik dat de wagen en de portefeuilles toch nog teruggevonden kunnen worden. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat alles goed voorbereid was. En dan denk ik terug aan iemand die de voorbije week in Menen mijn auto fotografeerde. Ik weet niet of er een link is maar aan zo’n zaken denk je dan. Voor mijn echtgenote en mij is het veiligheidsgevoel nu toch voor even weg.”

Zijn vrees maar ook zijn gedachten waren terecht want de Mercedes kon in de loop van zaterdag in het Franse Hem gelokaliseerd en opgeladen worden. Van de daders of de rest van de buit was er geen spoor. (LSi)